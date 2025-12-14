OM - De Zerbi prend son téléphone : C'est signé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de deux saisons, Timothy Weah a arboré la tunique de la Juventus grâce à sa formation au PSG et sa confirmation au LOSC. Ayant bien côtoyé le football français, l'attaquant américain reconverti au poste de piston a été démarché à la fois par Medhi Benatia et Roberto De Zerbi à l'intersaison. Deux discussions qui ont tout changé et ont débouché sur son transfert à l'OM. Il raconte.

« Je suis très content d'être en L1, ça m'a fait beaucoup de bien ». Avant le déplacement sur la pelouse du LOSC la semaine dernière (0-1), Timothy Weah disait tout le bien qu'il ressentait d'évoluer à l'OM et donc dans un championnat aussi important que la Ligue 1 à ses yeux. « La France, c'est l'endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici pour devenir une star. Quand tu regardes Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé) ou Paul Pogba qui vient du Havre et devient l'un des meilleurs milieux de tous les temps... Il faut passer par ici. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat du monde ».

Weah déclare sa flamme à la ligue des talents Afin d'avoir la chance de reprendre part au championnat qui semble tant lui plaire après ses passages à l'académie du PSG puis au LOSC, Timothy Weah a dû patienter et vivre un long feuilleton à l'intersaison au vu des demandes de la Juventus pour son prêt d'une saison à 1M€ avec obligation d'achat de 14M€ assortie à 3M€ de bonus. Finalement, lui a été convaincu par deux appels téléphoniques selon La Provence.