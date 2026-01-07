Départ de Roberto De Zerbi : Un grand entraîneur est attendu à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite de l'OM contre le FC Nantes au stade Vélodrome passe très mal. A tel point que Christophe Dugarry craque en s'en prenant à Roberto De Zerbi qu'il considère comme un entraîneur moyen qu'il faut remplacer par un plus grand nom très rapidement.

L'OM a lancé 2026 par une défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2). Les Marseillais laissent donc filer le RC Lens et le PSG en tête de la Ligue 1 ce qui a le don d'agacer Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 réclame ainsi la nomination d'un grand entraîneur à la place de Roberto De Zerbi.

Dugarry réclame un grand entraîneur à l'OM « Les joueurs, les préparateurs physiques, les adjoints qui se font pourrir sur le banc de touche aussi par De Zerbi. Bref, tout le monde est nul (rires), catastrophiques. Le stade est plein, tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, et Nantes arrive à se relancer avec un super match, il faut aussi le souligner, en jouant au football. Je ne comprends pas ce que De Zerbi fait, son organisation… Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, ou sinon pas au même poste. Tu ne comprends rien, je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Arrête la psychologie, tu as des adjoints… Fais entraineur, on ne comprend rien à ce que tu fais… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.