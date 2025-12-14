Un Ballon d’Or arrive à l’OM : L’énorme annonce de Roberto De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi s’est notamment confié sur le rendement de Mason Greenwood, auteur d’une saison exceptionnelle jusque-là. Et pour l’entraîneur de l’OM, pas de doute possible, il s’agit d’un Ballon d’Or en puissance.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood porte l'OM. Encore auteur d'un doublé pour offrir une victoire cruciale aux Marseillais en Ligue des champions contre l'Union Saint-Gilloise (3-2). Quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi s'enflamme encore pour son numéro qu'il voit comme un futur Ballon d'Or.

De Zerbi encense Greenwood « Ce que vous dites est totalement juste. Greenwood a un potentiel énorme. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait prétendre au Ballon d’Or. Il a des qualités naturelles incroyables, notamment son ambidextrie. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs en Europe avec un niveau similaire. Mais ce n’est pas seulement son talent qui compte », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.