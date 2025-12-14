Un Ballon d’Or arrive à l’OM : L’énorme annonce de Roberto De Zerbi !

Présent en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi s’est notamment confié sur le rendement de Mason Greenwood, auteur d’une saison exceptionnelle jusque-là. Et pour l’entraîneur de l’OM, pas de doute possible, il s’agit d’un Ballon d’Or en puissance.
Depuis le début de la saison, Mason Greenwood porte l'OM. Encore auteur d'un doublé pour offrir une victoire cruciale aux Marseillais en Ligue des champions contre l'Union Saint-Gilloise (3-2). Quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi s'enflamme encore pour son numéro qu'il voit comme un futur Ballon d'Or.
De Zerbi encense Greenwood
« Ce que vous dites est totalement juste. Greenwood a un potentiel énorme. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait prétendre au Ballon d’Or. Il a des qualités naturelles incroyables, notamment son ambidextrie. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs en Europe avec un niveau similaire. Mais ce n’est pas seulement son talent qui compte », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«C’est un joueur qui pourrait prétendre au Ballon d’Or»
« Ce qui est important, c’est qu’il soit constant dans ses performances. Je voudrais qu’il ait une meilleure intensité, notamment lorsqu’il doit presser plus haut ou mieux gérer le ballon quand l’équipe est en difficulté. Son deuxième but contre l'Union Saint-Gilloise c’était impressionnant. Mais il doit être plus régulier dans son jeu, et ça viendra avec le temps et les efforts qu'il met pour progresser », ajoute Roberto De Zerbi.