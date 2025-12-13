OM - Clash avec De Zerbi : Il sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les réseaux sociaux, Florent Germain s’est expliqué après son échange avec Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM l’a accusé de poser des questions « polémiques », mais le journaliste de RMC a assuré que cela était un jeu médiatique et qu’il n’y avait aucun problème entre eux.

« À chaque fois qu’il y a une question polémique, c’est vous. » Au moment où Florent Germain allait l’interroger vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi l’a coupé dans sa question. L’entraîneur de l’OM s’est dit surpris que le journaliste ne lui pose pas une question « polémique », ce à quoi il est habitué, selon lui.

« Je vous donnerai mon numéro, comme ça on pourra polémiquer au téléphone » « Vous ne réussissez pas à me mettre en difficulté. Quand vous posez des questions sur Hojbjerg… À chaque fois qu’il y a une question polémique, c’est vous. Moi, je suis heureux de répondre. Quand je partirai de Marseille, vous pourrez m'appeler, je vous donnerai mon numéro, comme ça on pourra polémiquer au téléphone », a déclaré Roberto De Zerbi, sourire aux lèvres.