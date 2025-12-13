OM - Greenwood s'en va : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, Mason Greenwood quittait Manchester United pour s'engager à l'OM. Un transfert forcé puisqu'il n'était plus le bienvenu en Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet. Et pour Alan Shearer, ce départ était nécessaire.

Durant l'été 2024, l'OM saute sur l'occasion qui s'est présentée avec Mason Greenwood, poussé au départ par Manchester United à cause des accusations de violences conjugales qui pèsent sur l'ailier anglais. Et alors que Mason Greenwood s'est relancé à l'OM, Alan Shearer valide son départ d'Angleterre.

Greenwood quitte l'Angleterre, c'est validé « Je pense que c'était la bonne décision pour lui de partir dans un autre pays. Il avait besoin de se poser et d'essayer simplement de jouer au football. Je ne pense pas que quiconque ait jamais remis en question ses capacités. C'était un très bon joueur de football, doté d'un grand talent. Je pense que nous le savions tous », lance le légendaire attaquant anglais pour le podcast Rest is Football.