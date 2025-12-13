OM - Greenwood s'en va : C'est validé !

En 2024, Mason Greenwood quittait Manchester United pour s'engager à l'OM. Un transfert forcé puisqu'il n'était plus le bienvenu en Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet. Et pour Alan Shearer, ce départ était nécessaire.
Durant l'été 2024, l'OM saute sur l'occasion qui s'est présentée avec Mason Greenwood, poussé au départ par Manchester United à cause des accusations de violences conjugales qui pèsent sur l'ailier anglais. Et alors que Mason Greenwood s'est relancé à l'OM, Alan Shearer valide son départ d'Angleterre.
Greenwood quitte l'Angleterre, c'est validé
« Je pense que c'était la bonne décision pour lui de partir dans un autre pays. Il avait besoin de se poser et d'essayer simplement de jouer au football. Je ne pense pas que quiconque ait jamais remis en question ses capacités. C'était un très bon joueur de football, doté d'un grand talent. Je pense que nous le savions tous », lance le légendaire attaquant anglais pour le podcast Rest is Football.
«Je pense que c'était la bonne décision pour lui»
Gary Lineker, autre légende du football anglais, a également évoqué le cas Greenwood : « Je veux parler de Mason Greenwood. Il a fait un travail formidable depuis. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de lui et qu'il a traversé une situation terrible. Il est parti à l'étranger et il joue, comme la saison dernière, mais cette saison à Marseille, il est vraiment excellent. Deux buts de plus hier, avec de superbes finitions. Je crois qu'il a décidé de ne pas tenter sa chance pour jouer pour l'Angleterre et de jouer pour la Jamaïque, ce qui est une autre option pour lui ».