Mesut Özil à l'OM, la nouvelle annonce !

Le 25 novembre dernier, l'OM s'imposait à domicile face à Newcastle grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait notamment été bien servi avec le jeune Darryl Bakola. C'est d'ailleurs en marge de cette rencontre que le surnom de ce dernier avait été révélé : Mesut Özil. Et Aubameyang en a remis une couche.

Ayant joué avec Mesut Özil à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a pu profiter des nombreux cadeaux du maitre à jouer allemand pour marquer de nombreux buts. Et cette connexion revoyait le jour à l'OM ? Cette fois, c'est avec Darryl Bakola qu'Aubameyang pourrait connaitre pareille relation. Ce n'est pas pour rien qu'il surnomme le jeune Olympien, Mesut.

« Il m’a surnommé comme ça et ça a fait mouche » Darryl Bakola est-il le Mesut Özil de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM ? Après la victoire face à Newcastle, le Gabonais confiait : « C’est la force d’équipe. C’est le mix de la jeunesse et des anciens. Super content. Par contre, il faudra lui demander ce qu’est son surnom, parce que j’ai dit qu’il allait faire une passe décisive ». Ce à quoi son jeune coéquipier à l'OM avait ajouté répondu : « Mesut Özil (rire). Hier (lundi) avant l’entraînement, il m’a surnommé comme ça et ça a fait mouche. On est content ».