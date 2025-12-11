De Zerbi : Le transfert réclamé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal approche et à partir du 1er janvier prochain, l'OM pourra notamment injecter du sang neuf dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Faut-il alors s'attendre à du mouvement dans le sens des arrivées à Marseille ? On en prendrait visiblement le chemin, l'entraîneur de l'OM ayant réclamé une signature à sa direction.

Très actif durant le dernier mercato estival, l'OM pourrait bien remettre ça à l'occasion de le fenêtre de recrutement en janvier. En effet, des retouches pourraient être apportées à l'effectif de Roberto De Zerbi pour aborder au mieux la seconde partie de saison. Et voilà que l'entraîneur de l'OM aurait d'ailleurs déjà un nom en tête pour venir renforcer son équipe.

De Zerbi veut Carrascal ! C'est au Brésil que Roberto De Zerbi aurait visiblement trouver son bonheur. En effet, selon les informations du journaliste brésilien Cesar Augusto Londono, à la demande de l'entraîneur italien, l'OM voudrait s'offrir Jorge Carrascal. A 27 ans, le milieu offensif colombien évolue aujourd'hui à Flamengo, avec qui il vient tout juste de remporter la Copa Libertadores. Direction donc Marseille désormais ?