PSG - Transfert de Kvaratskhelia : L’annonce surprise de Luis Enrique !

Malgré la cascade des blessures qui se sont empilées depuis le coup d’envoi de la saison, Luis Enrique n’aurait jamais bronché en coulisses et maintenait son cap : pas de chamboulement en vue du mercato hivernal. Toutefois, lors de son point presse après le match nul concédé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir (0-0), la donne semble avoir changé. Un nouveau coup à la Khvicha Kvaratskhelia ?
Le mercato hivernal du PSG a changé la face de la saison de l’équipe de Luis Enrique. En janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia était transféré à Paris grâce à un accord trouvé avec le Napoli contre un chèque de 70M€. Et cette addition dans l’effectif du coach parisien s’est avérée payante puisque l’international géorgien de 24 ans a joué un rôle phare dans les succès du club y compris la Ligue des champions.
Luis Enrique ne voulait pas recruter cet hiver, il retourne sa veste ?
Alors que les blessures ont entaché la dynamique du PSG en cette première partie de saison, en attestent le manque de réalisme de ses hommes mercredi soir à San Mames pour cette sixième journée de saison régulière de Ligue des champions contre l’Athletic Bilbao (0-0), Luis Enrique semblerait avoir changé son fusil d’épaule sur la question du mercato hivernal. Un temps réticent à l’idée d’apporter des changements en coulisses, son discours a bien évolué.
«Nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités»
En conférence de presse, un journaliste a posé la question suivante à Luis Enrique mercredi soir après le nul sur le territoire basque. « Est-ce que le manque d'efficacité offensive de votre équipe justifierait des recrutements lors du mercato d'hiver, selon vous ? ». De quoi susciter une réaction chez l’entraîneur du PSG qui semble être à présent enclin à cette idée de renforcer son groupe pendant la session hivernale des transferts. « (Il rigole) Vous êtes motivés par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités ». a conclu Enrique par le biais d’un discours rapporté par CulturePSG.