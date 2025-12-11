AccueilMercato Football

PSG - Transfert de Kvaratskhelia : L’annonce surprise de Luis Enrique !
Thomas Bourseau
-
Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré la cascade des blessures qui se sont empilées depuis le coup d’envoi de la saison, Luis Enrique n’aurait jamais bronché en coulisses et maintenait son cap : pas de chamboulement en vue du mercato hivernal. Toutefois, lors de son point presse après le match nul concédé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir (0-0), la donne semble avoir changé. Un nouveau coup à la Khvicha Kvaratskhelia ?

Le mercato hivernal du PSG a changé la face de la saison de l’équipe de Luis Enrique. En janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia était transféré à Paris grâce à un accord trouvé avec le Napoli contre un chèque de 70M€. Et cette addition dans l’effectif du coach parisien s’est avérée payante puisque l’international géorgien de 24 ans a joué un rôle phare dans les succès du club y compris la Ligue des champions.

Luis Enrique ne voulait pas recruter cet hiver, il retourne sa veste ?

Alors que les blessures ont entaché la dynamique du PSG en cette première partie de saison, en attestent le manque de réalisme de ses hommes mercredi soir à San Mames pour cette sixième journée de saison régulière de Ligue des champions contre l’Athletic Bilbao (0-0), Luis Enrique semblerait avoir changé son fusil d’épaule sur la question du mercato hivernal. Un temps réticent à l’idée d’apporter des changements en coulisses, son discours a bien évolué.

«Nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités»

En conférence de presse, un journaliste a posé la question suivante à Luis Enrique mercredi soir après le nul sur le territoire basque. « Est-ce que le manque d'efficacité offensive de votre équipe justifierait des recrutements lors du mercato d'hiver, selon vous ? ». De quoi susciter une réaction chez l’entraîneur du PSG qui semble être à présent enclin à cette idée de renforcer son groupe pendant la session hivernale des transferts. « (Il rigole) Vous êtes motivés par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités ». a conclu Enrique par le biais d’un discours rapporté par CulturePSG.

