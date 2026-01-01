Rupture avec Kylian Mbappé : Une star annule tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé va-t-il perdre un membre du contingent français du Real Madrid au cours de cette période hivernale des transferts ? La presse étrangère fait écho d'un éventuel départ d'Eduardo Camavinga, ardemment courtisé par le comité directeur de Liverpool. Mais son entourage a mis fin au suspense.

Au Real Madrid, tout le monde se demande quand est-ce que Kylian Mbappé reviendra de sa blessure. Mercredi, le club merengue a publié un communiqué officiel par le biais duquel il informe les Madridistas d'une entorse du genou gauche de son numéro 10. L'Equipe et RMC Sport font part d'une absence de trois semaines pour le capitaine des Bleus, et en parallèle, le mercato hivernal ouvre ses portes ce jeudi 1er janvier.

«Il sait qu'il existe d'autres options en dehors du club et qu'un jour, il pourrait les envisager» Il est question du potentiel départ d'Eduardo Camavinga. L'international français double vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2022 et 2024 serait pisté par Liverpool depuis plusieurs années selon TEAMtalk. Une source proche du milieu de terrain a été contactée par le média à ce sujet. « Eduardo aime le Real, il sait qu'il existe d'autres options en dehors du club et qu'un jour, il pourrait les envisager ».