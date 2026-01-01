Transfert bloqué à l’OM : La révélation troublante de la presse italienne !

Axel Cornic

Déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. L’attaquant ne joue en effet quasiment pas sous les ordres de Roberto De Zerbi et une porte de sortie semble se dessiner du côté de la Serie A, avec Alberto Gilardino qui aurait vraisemblablement réclamé sa signature à Pisa.

A Marseille, le mercato hivernal pourrait commencer par un départ. Comme nous vus l’avons révélé sur le10sport.com, Neal Maupay a compris qu’il n’a plus sa place à l’OM et va devoir se trouver un nouveau club s’il souhaite relancer sa carrière. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais il y en a une qui semble pouvoir se préciser.

Gilardino veut Maupay La presse italienne annonce depuis quelques jours que Maupay serait la priorité de Pisa, où l’entraineur Alberto Gilardino aurait réclamé sa signature. Le promu de Serie A a l’intention de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas redescendre en Serie B et l’indésirable de l’OM semble être une occasion en or.