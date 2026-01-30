Ça bouge au PSG : Feu vert pour le prochain transfert ?

Pierrick Levallet

La fin du mercato devrait être légèrement animée du côté du PSG. Après avoir mis la main sur Dro Fernandez, le club de la capitale travaillerait sur un départ avant que le marché ne ferme ses portes. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs donné leur feu vert pour ce transfert, et le joueur également.

Et si le PSG scellait un dernier transfert avant que le marché ne ferme ses portes ? Le club de la capitale s’est montré plutôt discret jusqu’à présent sur le mercato. Les dirigeants parisiens n’ont mis la main que sur le prodige du FC Barcelone Dro Fernandez cet hiver. Les Rouge-et-Bleu seraient toutefois en train de s’activer pour régler un dernier départ avant que la fenêtre ne soit close.

Le PSG va boucler un dernier départ avant la fin du mercato ? Noham Kamara serait en effet en passe de quitter le PSG cet hiver. Le Titi parisien est annoncé vers la sortie depuis quelques jours maintenant. Le défenseur de 19 ans devrait d’ailleurs prendre la direction de la Bundesliga. D’après les informations de Foot Mercato, le Bayer Leverkusen ferait le forcing pour s’attacher les services du joueur formé au PSG. Le club allemand serait en pole position sur le dossier, même si la concurrence serait assez rude. Les champions d’Europe 2025 ne seraient d’ailleurs pas spécialement opposés au départ de leur talent défensif.