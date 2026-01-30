«Je méritais de gagner» : Le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé remis en cause, et ce n’est pas Lamine Yamal !

La finale de la Ligue des champions 2024/2025 aurait pu opposer Ousmane Dembélé à Lamine Yamal si le FC Barcelone s’était imposé face à l’Inter. Néanmoins, le premier et le deuxième joueur du classement du Ballon d’or 2025 ne se sont rencontrés qu’en Ligue des nations quelques jours plus tard (5-4). Cependant, une autre star s’est sentie biaisée dans les votes au vu de son classement au Ballon d’or. Elle s’est longuement confiée sur le sujet en interview.
35 buts toutes compétitions confondues avec surtout en prime une Ligue des champions pour laquelle il a été élu meilleur joueur, une Ligue 1 où il a reçu le même titre aux Trophées UNFP, une Coupe de France, un Trophée des champions. Carton plein pour Ousmane Dembélé qui a reçu l’honneur suprême pour un joueur le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet : le Ballon d’or remis par Ronaldinho.
«Personnellement, je me serais mis premier»
Consécration pour Ousmane Dembélé qui 20 ans après le Brésilien a reçu la plus belle des distinctions personnelles de ses mains. Pourtant, c’est à un autre joueur du Brésil que Ronaldinho aurait dû transmettre le Ballon d’or d’après les propos tenus par Raphinha en interview avec Sofascore. « J’étais contrarié parce que je m’attendais à mieux. Je m’attendais à être au moins dans le top 3. Je savais que la possibilité de le gagner était très difficile parce que je pense que la Ligue des champions pèse beaucoup pour ce trophée. Alors j’étais déçu de mon classement final. Mais à la fin, je comprends que ça implique beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Ce que je peux dire c’est que je suis très satisfait de la saison que j’ai faite et ce n’est pas un trophée individuel qui va pouvoir effacer ce que j’ai fait la saison dernière. Personnellement, je me serais mis premier ».
«Comme c’est un trophée qui est pratiquement basé sur une seule compétition, Dembélé méritait de gagner»
Néanmoins, la victoire d’Ousmane Dembélé dans les suffrages fait sens aux yeux de Raphinha. La star du FC Barcelone comprend que seule la plus belle des compétitions européennes, à savoir la Ligue des champions, est entrée en ligne de compte dans les esprits des journalistes. Dembélé l’ayant remporté avec le PSG, son sacre ne faisait nul doute. « Selon moi et ma compréhension de la situation, un trophée individuel ne peut pas être uniquement basé sur une compétition. En ce sens, je pense que je méritais d’être premier pour ce que j’ai fait pendant la saison, pour les titres que j’ai remporté, pour les statistiques, et tout ce à quoi j’ai contribué sur le terrain. Je méritais de gagner je pense. Comme c’est un trophée qui est pratiquement basé sur une seule compétition, Dembélé méritait de gagner, particulièrement parce qu’il a connu une saison spectaculaire, Lamine (ndlr Yamal) aussi. Mais pour la saison seulement, je pense que je méritais de gagner ce trophée ».
Finalement, le top 3 souhaité par Raphinha lui échappait puisque Vitinha fermait le podium lorsque son coéquipier au Barça Lamine Yamal occupe la deuxième marche derrière Dembélé.