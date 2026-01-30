«Je méritais de gagner» : Le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé remis en cause, et ce n’est pas Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La finale de la Ligue des champions 2024/2025 aurait pu opposer Ousmane Dembélé à Lamine Yamal si le FC Barcelone s’était imposé face à l’Inter. Néanmoins, le premier et le deuxième joueur du classement du Ballon d’or 2025 ne se sont rencontrés qu’en Ligue des nations quelques jours plus tard (5-4). Cependant, une autre star s’est sentie biaisée dans les votes au vu de son classement au Ballon d’or. Elle s’est longuement confiée sur le sujet en interview.

35 buts toutes compétitions confondues avec surtout en prime une Ligue des champions pour laquelle il a été élu meilleur joueur, une Ligue 1 où il a reçu le même titre aux Trophées UNFP, une Coupe de France, un Trophée des champions. Carton plein pour Ousmane Dembélé qui a reçu l’honneur suprême pour un joueur le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet : le Ballon d’or remis par Ronaldinho.

🗣️ Olivier Giroud: "I never thought Ousmane Dembélé could win the Ballon d'Or when we played with the French national team."

"He was always quiet and shy. On top of that, he struggled with injuries and confidence.

Watching him grow into the player he is now is incredible." pic.twitter.com/vzLcQLl0ND — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 30, 2026

«Personnellement, je me serais mis premier» Consécration pour Ousmane Dembélé qui 20 ans après le Brésilien a reçu la plus belle des distinctions personnelles de ses mains. Pourtant, c’est à un autre joueur du Brésil que Ronaldinho aurait dû transmettre le Ballon d’or d’après les propos tenus par Raphinha en interview avec Sofascore. « J’étais contrarié parce que je m’attendais à mieux. Je m’attendais à être au moins dans le top 3. Je savais que la possibilité de le gagner était très difficile parce que je pense que la Ligue des champions pèse beaucoup pour ce trophée. Alors j’étais déçu de mon classement final. Mais à la fin, je comprends que ça implique beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Ce que je peux dire c’est que je suis très satisfait de la saison que j’ai faite et ce n’est pas un trophée individuel qui va pouvoir effacer ce que j’ai fait la saison dernière. Personnellement, je me serais mis premier ».