«Prenez-le», la demande d’un journaliste (avec humour) pour l’entraîneur de l’OM

Pierrick Levallet

L’OM n’a pas vraiment vécu une soirée de rêve ce mercredi en Ligue des champions. Battue par le Club Brugge (3-0), la formation marseillaise a été éliminée de la compétition après la victoire de Benfica contre le Real Madrid. Cela aurait plongé l’avenir de l’entraîneur olympien dans une profonde incertitude. Un journaliste s’est alors permis un trait d’humour à ce sujet.

Pour l’OM, la soirée a tourné au fiasco ce mercredi. Le club phocéen avait besoin d’une victoire ou d’un match nul pour avoir son destin entre ses mains en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont toutefois inclinés sur la pelouse du Club Brugge (3-0). Le sort de la formation marseillaise reposait donc sur le score de Benfica contre le Real Madrid. Et à la dernière seconde, le gardien Anatoliy Trubin a marqué un but fatal à l’OM, éliminé de la compétition.

De Zerbi responsable de l'élimination de l'OM en Ligue des champions ? Roberto De Zerbi n’est pas exempt de tout reproche dans cet échec sur la plus grande scène européenne. Régulièrement encensé, le technicien italien n’a pas su trouver la solution pour permettre à l’OM d’aller plus loin en Ligue des champions. Et pour Nabil Djellit, l’entraîneur de 46 ans ne s’est pas spécialement montré à son avantage aux yeux des cadors européens et s’est donc permis un trait d’humour sur le sujet.