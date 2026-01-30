Crise à l'OM : «Je ne dis pas qu’un jour De Zerbi ne dirigera pas le Real Madrid»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis mercredi soir et la terrible élimination de la Ligue des champions, l'OM est entré dans une nouvelle crise. Il faut dire que les Marseillais ont subi une vraie élimination qui remet en cause la position de Roberto De Zerbi qui apparaît désormais fragilisé sur le banc du club phocéen.

Idéalement placé pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, l'OM a tout gâché lors des deux dernières rencontres de la phase de championnat. En effet, après la défaite contre Liverpool (0-3), le club phocéen a enchaîné avec une autre déroute sur la pelouse de Bruges (0-3). Une cruelle désillusion pour les Marseillais qui jette un froid sur l'avenir de Roberto De Zerbi. A tel point que se pose la question sur les réelles capacités du coach italien à diriger un grand club. Après le Shakthar Donetsk et Brighton, De Zerbi bloque sur l'OM pour le moment. Christophe Dugarry, qui refuse de tirer des conclusions hâtives, se demande quand même « s'il est capable d’entraîner à ce niveau-là et de briser le plafond de verre ».

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Dugarry en rajoute une couche sur De Zerbi « A lui de montrer que la barre n’est pas trop haute. Même si je le trouve assez sûr de lui, avec un ego très important, De Zerbi doit aussi se fixer cet objectif, se demander s’il est capable d’entraîner à ce niveau-là et de briser le plafond de verre, Je ne dis pas qu’un jour il ne dirigera pas le Real Madrid. En football personne ne peut lire l’avenir. Mais ce que je vois depuis 18 mois me déçoit énormément. 18 mois pour en arriver à ce match à Bruges ! Waouh », lance le champion du monde 1998 dans une interview accordée au Parisien.