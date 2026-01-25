Du jamais vu au XV de France : La grande annonce d'Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Le 1er octobre 2027 débutera officiellement la Coupe du monde de rugby en Australie. Pour le moment jamais victorieux, le XV de France espère que son heure viendra, notamment après l’échec du dernier mondial en France. En tout cas, ce rendez-vous est coché dans l’agenda d’Antoine Dupont, qui sait que les Bleus seront très attendus.

En 2023, la France avait la chance d’accueillir la Coupe du monde de rugby. Une occasion en or pour les Bleus de remporter enfin la compétition, mais l’Afrique du Sud en a malheureusement décidé autrement. Les partenaires de Romain Ntamack se sont fait éliminer en quart de finale pour un petit point, 28 à 29.

« On a toujours envie de mieux faire » Après cet échec, le XV de France aura une nouvelle occasion en Australie en 2027 de remporter la Coupe du monde. Interrogé à ce sujet par Sud Radio, Antoine Dupont ne se cache pas, il souhaitera faire bien mieux avec ses coéquipiers. « On a encore gagné le tournoi des Nations l'année dernière. Je pense qu'on attend toujours plus de cette équipe de France parce qu'on sent qu'elle a un potentiel assez incroyable. On a toujours envie de mieux faire. On sera donc dans une forme de continuité, pour avoir peut-être un peu plus de régularité dans notre jeu, notamment notre animation offensive, et puis surtout pour continuer à rivaliser avec les meilleures équipes au plus haut niveau. Ce qu'on a fait plutôt bien jusqu'à maintenant, mais qu'il faudra faire encore mieux. »