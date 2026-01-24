Antoine Dupont est de retour : «On peut sentir une certaine hostilité»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le Stade Toulousain a été particulièrement bousculé loin de ses terres. Une situation que vit Antoine Dupont depuis son retour à la compétition. Et le capitaine des Rouge-et-Noir reconnaît même une certaine hostilité à leur égard.

Intraitable à domicile, le Stade Toulousain voyage en revanche plus difficilement. Battus à Perpignan, Pau, Bayonne et Montpellier en Top 14, les Rouge-et-Noir se sont également inclinés lors de leurs deux déplacements en Champions Cup face à Glasgow et au Saracens. Une situation qui n'a pour le moment pas d'impact sur les ambitions des champions de France en titre, mais qui pourrait poser problèmes à l'avenir si jamais la tendance se poursuivait. Interrogé sur ces difficultés, Antoine Dupont évoque l'hostilité en terres adverses.

Dupont évoque les difficultés de Toulouse à l'extérieur « Oui, on peut sentir une certaine hostilité, mais c'est quelque chose qu'on ressent déjà depuis plusieurs saisons. Quand il y a une équipe qui gagne, ça nous motive. Quand on perd un match à l'extérieur, c'est à la fête de l'année pour ceux d'en face qui arrivent à nous battre puisqu'on a gagné quelques trophées ces dernières saisons », confie-t-il auprès Sud Radio, avant de poursuivre.