Antoine Dupont est de retour : «On peut sentir une certaine hostilité»

Depuis le début de la saison, le Stade Toulousain a été particulièrement bousculé loin de ses terres. Une situation que vit Antoine Dupont depuis son retour à la compétition. Et le capitaine des Rouge-et-Noir reconnaît même une certaine hostilité à leur égard.
Intraitable à domicile, le Stade Toulousain voyage en revanche plus difficilement. Battus à Perpignan, Pau, Bayonne et Montpellier en Top 14, les Rouge-et-Noir se sont également inclinés lors de leurs deux déplacements en Champions Cup face à Glasgow et au Saracens. Une situation qui n'a pour le moment pas d'impact sur les ambitions des champions de France en titre, mais qui pourrait poser problèmes à l'avenir si jamais la tendance se poursuivait. Interrogé sur ces difficultés, Antoine Dupont évoque l'hostilité en terres adverses.
Dupont évoque les difficultés de Toulouse à l'extérieur
« Oui, on peut sentir une certaine hostilité, mais c'est quelque chose qu'on ressent déjà depuis plusieurs saisons. Quand il y a une équipe qui gagne, ça nous motive. Quand on perd un match à l'extérieur, c'est à la fête de l'année pour ceux d'en face qui arrivent à nous battre puisqu'on a gagné quelques trophées ces dernières saisons », confie-t-il auprès Sud Radio, avant de poursuivre.
«On peut sentir une certaine hostilité»
« Maintenant, c'est à nous de maintenir un niveau de performance élevé et surtout, de continuer à progresser. Parce que si on stagne, les autres nous rattrapent. On voit le niveau du championnat qui ne fait que monter. Donc c'est à nous d'être encore meilleurs pour pouvoir continuer à gagner », ajoute Antoine Dupont, qui insiste sur le fait que cela ne change rien aux ambitions du Stade Toulousain : « Comme tous les ans, on a envie de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe parce qu'on sait aussi qu'on en a les capacités. On l'a fait par le passé. Même si cette année on ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour la Coupe d'Europe, ça restera un objectif majeur pour le club. »