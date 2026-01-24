Antoine Dupont : La folie à 11 000€ !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, Antoine Dupont est la grande star du rugby français et il le prouve chaque semaine en Top 14. Tout ce que touche le demi de mêlée se transforme en or et son seul nom permet de battre des records. Certains sont d’ailleurs prêts à mettre des grosses sommes sur la table pour s’offrir un souvenir du joueur du Stade Toulousain.

Après plusieurs longs mois d’absence, Antoine Dupont a fait son retour sur les terrains le 29 novembre dernier lors de la victoire du Stade Toulousain face au Racing 92 (48-24). Depuis, le demi de mêlée a retrouvé du rythme et il enchaîne les rencontres. Fabien Galthié a d’ailleurs décidé de le convoquer pour le premier match du Tournoi des Six Nations contre l’Irlande, où il sera de nouveau capitaine.

Un maillot d’Antoine Dupont acheté plus de 11 000€ Antoine Dupont peut donc de nouveau éclabousser les terrains de Top 14 de son talent, mais là ce n’est pas pour cette raison qu’il fait parler de lui. La Dépêche du Midi rapporte que le maillot du demi de mêlée porté à l’occasion de la victoire contre La Rochelle lors de la 13ème journée (60-14) a été vendu lors d’une vente aux enchères pour plus de 11 000€.