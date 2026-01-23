«On a des petits flashs» : Antoine Dupont hanté par un terrible souvenir

Onze mois plus tard, Antoine Dupont va reporter le maillot du XV de France. Ce sera contre l'Irlande le 5 février prochain pour des retrouvailles avec le XV du Trèfle. Interrogé sur son grand retour, le capitaine du Stade Toulousain raconte qu'il a toujours quelques frayeurs.
Touché par une rupture des ligaments croisés du genou le 8 mars 2025 lors du choc en Irlande, Antoine Dupont a repris la compétition en novembre dernier, mais ne retrouvera le XV de France que le 5 février prochain à l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des VI Nations 2026... contre l'Irlande ! Et s'il est revenu en grande forme, Antoine Dupont reconnaît qu'il est toujours hanté par le souvenir de sa blessure et qu'il a été difficile de s'engager à 100% lorsqu'il a repris la compétition.
La frayeur d'Antoine Dupont
« C'était un mélange entre de l'adrénaline, de l'excitation de revenir, mais aussi cette crainte, cette appréhension. Parce que l'image de la blessure, elle est quand même encore toujours là. On a des petits flashs qui nous y font repenser. Donc c'est beaucoup d'émotions mêlées, mais beaucoup de concentration surtout. On se concentre sur des choses simples et sur le résultat surtout, parce qu'on a besoin de gagner le match et d'être bon à l'instant T », raconte-t-il dans une interview accordée à Sud Radio.
«On a des petits flashs qui nous y font repenser»
Néanmoins, Antoine Dupont est impatient à l'idée de reporter le maillot du XV de France : « C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis pour représenter l'équipe de France. Il y a toujours une sensation particulière. Je suis revenu en novembre mais quand tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end, c'est quand même différent. Donc là, il me tarde d'avoir un match à préparer et de pouvoir être sur le terrain ».