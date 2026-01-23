XV de France : Un maillot d'Antoine Dupont s'arrache à prix d'or !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion du dernier Boxing Day du Top 14, la LNR organisait sa traditionnelle vente aux enchères au profit d’APF France handicap. Et cette année, ça a été un véritable carton puisque ce sont 141 000€ qui ont été récoltés. Un pactole rendu possible grâce à la vente record d’un maillot d’Antoine Dupont.

C’est une très jolie somme que la LNR a réussi à empocher pour une belle cause. Chaque année, à l’occasion du Boxing Day du Top 14, la Ligue Nationale de Rugby organise une collecte en mettant aux enchères de nombreuses objets comme des ballons ou encore des maillots. Ce sont 141 000€ qui ont été récoltés pour APF France handicap. Il faut dire qu’un maillot en particulier été prisé.

11 000€ pour un maillot de Dupont ! On s’est ainsi arracher un maillot d’Antoine Dupont. La tunique du demi de mêlée du Stade Toulousain était vivement désirée et forcément, les enchères ont grimpé en flèche pour l’obtenir. C’est ainsi que comme le rapporte Le Figaro, le maillot de Dupont a été adjugé pour 11 000€. Un record pour les enchères organisées lors du Boxing Day.