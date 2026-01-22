Nouvelle relation pour Antoine Dupont : Le rendez-vous de rêve !

C'est l'énorme surprises de la liste dévoilée par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des VI Nations. Du haut de ses 31 ans, l'Australien Tom Staniforth a effectivement été convoqué par le sélectionneur du XV de France pour la première fois. Le joueur de Castres va donc devenir le coéquipier du capitaine Antoine Dupont. Un rêve pour lui comme il le confiait en 2024.
A deux semaines de l'ouverture du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a dévoilé une liste de 42 joueurs afin de préparer le choc contre l'Irlande le 5 février prochain. Pour l'occasion, Antoine Dupont fait son grand retour et sera de nouveau capitaine. Mais la grande surprise de la liste concerne la présence de l'Australien Tom Staniforth. Le deuxième-ligne australien est officiellement sélectionnable par le XV de France depuis l'automne 2025. Et pour cause, cela fait désormais plus de cinq ans qu'il réside en France, l'un de critères stipulés dans le règlement du World Rugby pour prétendre à une sélection nationale. Un rêve qui devient réalité pour Tom Staniforth qui évoquait la possibilité d'évoluer avec le XV de France dans une interview datant du 7 juin 2024.
Tom Staniforth, le rêve devenu réalité
« Oui, évidemment, c'est un rêve pour moi mais je sais aussi que le staff peut compter sur beaucoup de joueurs disponibles, meilleurs que moi, en deuxième ligne. Et ce n'est pas facile car ceux qui jouent sont vraiment très bons. Mais si l'opportunité se présente pour moi, je la saisirai, ce serait une énorme opportunité », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE à l'été 2024, soit un peu plus d'un an avant d'être éligible.
Arrivé en France en 2020, Tom Staniforth évoquait d'ailleurs son amour pour son pays d'adoption : « Je me sens bien ici, en France, avec mes deux enfants qui y sont nés. Ma fille aînée qui va à la crèche parle français. J'essaye de parler français avec elle mais je préfère qu'elle apprenne cette langue avec quelqu'un qui est meilleur que moi. » Désormais, il peut se permettre de rêver d'une participation à la Coupe du monde 2027, chez lui, en Italie.