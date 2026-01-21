Antoine Dupont avec une star : Le rapprochement physique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En septembre 2023, alors que le XV de France venait de remporter son match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande (27-13), Antoine Dupont rencontrait son idole Zinedine Zidane. Et le fait de pouvoir toucher l'ancienne gloire de l'équipe de France de football avait fait tout drôle au demi de mêlée toulousain.

Antoine Dupont et son idole Zinédine Zidane se sont rencontrés pour la première fois lors d'un échange de neuf minutes réalisé par Brut en septembre 2023, au début de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulait en France. Le XV de France venait de dominer la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, et Dupont était sur un petit nuage à plus d'un titre. En plus de cette belle victoire, le demi de mêlée du Stade Toulousain était tout heureux de pouvoir discuter avec Zidane et même de pouvoir vivre un rapprochement physique en le touchant comme il l'a confié durant l'interview.

« On peut le toucher. Ça fait bizarre » « Il est réel, on peut le toucher. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! », lâchait Antoine Dupont, très heureux de pouvoir vivre un tel moment privilégié avec Zinedine Zidane. Et de son côté, l'ancienne gloire de l'équipe de France de Football lui rendait les compliments avec également un bel enthousiasme pour la Coupe du Monde.