Antoine Dupont avec une star : Le rapprochement physique !

En septembre 2023, alors que le XV de France venait de remporter son match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande (27-13), Antoine Dupont rencontrait son idole Zinedine Zidane. Et le fait de pouvoir toucher l'ancienne gloire de l'équipe de France de football avait fait tout drôle au demi de mêlée toulousain.
Antoine Dupont et son idole Zinédine Zidane se sont rencontrés pour la première fois lors d'un échange de neuf minutes réalisé par Brut en septembre 2023, au début de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulait en France. Le XV de France venait de dominer la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, et Dupont était sur un petit nuage à plus d'un titre. En plus de cette belle victoire, le demi de mêlée du Stade Toulousain était tout heureux de pouvoir discuter avec Zidane et même de pouvoir vivre un rapprochement physique en le touchant comme il l'a confié durant l'interview.
« On peut le toucher. Ça fait bizarre »
« Il est réel, on peut le toucher. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! », lâchait Antoine Dupont, très heureux de pouvoir vivre un tel moment privilégié avec Zinedine Zidane. Et de son côté, l'ancienne gloire de l'équipe de France de Football lui rendait les compliments avec également un bel enthousiasme pour la Coupe du Monde.
« J'ai confiance en Antoine »
« Aujourd'hui, je crie allez Antoine et allez l'équipe de France. Je suis content de les voir gagner comme ça, en France, ça me rappelle plein de choses. J'ai perdu des cheveux depuis, mais bon ! Je m'imagine ce qu'il est en train de vivre et c'est top. On avait fait un entraînement catastrophique et c'était bizarre de faire un entraînement comme ça avant le Mondial. Mais finalement le match s'est bien passé et on a réussi à emporter les gens avec nous. Et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui avec l'équipe de France de rugby. J'ai confiance en Antoine et son équipe ! », confiait Zidane dans cet échange pour Brut.