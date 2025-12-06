Kvaratskhelia galère au PSG, le problème à l'origine de ses ennuis !

Axel Cornic

Pour le moment, la saison de Khvicha Kvaratskhelia déçoit fortement. Éblouissant lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en janvier dernier, l’international géorgien n’est plus aussi efficace et les inquiétudes grandissent autour de lui, avec son entourage qui a fait un aveu assez troublant.

Il y a quelques mois, le PSG semblait invincible et impressionnait tout le monde. Mais la situation a changé, puisque les Parisiens semblent payer le contre-coup de leur saison 2024/2025 historique. Et c’est notamment le cas d’un élément très important...

Que se passe-t-il avec Kvaratskhelia ? Recruté lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia est en effet très loin de son véritable niveau. A en croire L’Equipe, au sein du PSG on s’inquiéterait de plus en plus pour l’international géorgien, qui a d’ailleurs été freiné par une blessure en début de saison. Et depuis, il n’a jamais semblé pouvoir redevenir l’homme qui a changé toute une équipe à lui seul.