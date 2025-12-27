Max Verstappen : La vieille relation qui refait surface en F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen inspire les futures générations de pilotes. Véritable champion, le Néerlandais entretient de bons rapports avec certains de ses collègues sur la grille, comme cela est le cas avec Gabriel Bortoleto. Le jeune Brésilien s’est d’ailleurs livré sur les origines de sa relation avec le pilote Red Bull.

S’il n’a pas remporté le championnat en 2025, Max Verstappen a néanmoins prouvé qu’il faisait partie des légendes de la Formule 1. Le Néerlandais a fait preuve d’une belle mentalité, reconnaissant sa défaite, lui qui est parfois décrit comme agressif et doté d’un très fort caractère. Cela n’empêche pas Verstappen de tisser des liens avec les autres pilotes.

« J’ai une très grande amitié avec Max depuis longtemps déjà » Auteur d’une première saison en Formule 1, Gabriel Bortoleto est notamment proche du Néerlandais. Mais comme le confie le Brésilien, leur relation ne remonte pas à hier. « J’ai une très grande amitié avec Max depuis longtemps déjà. Je pense qu’elle est plus exposée aujourd’hui dans les médias, parce que vous me voyez avec lui, traîner ensemble, parfois faire des live streams, jouer à des jeux, ce genre de choses », a révélé le pilote Sauber dans des propos relayés par Next-Gen Auto.