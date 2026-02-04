Kylian Mbappé donne un coup de main à l’OL sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est inarrêtable cette saison. Le capitaine de l’équipe de France rayonne avec le Real Madrid et il ne semble pas vraiment baisser en régime. L’ancien du PSG en est déjà à 37 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues sur cet exercice 2025-2026. Le champion du monde 2018 laisse peu de place à la concurrence, et cela peut avoir indirectement aidé l’OL avec son mercato cet hiver.

«Qu’on ne le compare jamais avec Thierry Henry» : Kylian Mbappé fait craquer un ancien joueur de l’équipe de France https://t.co/eeIKwuz3ih — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

Kylian Mbappé laisse peu de place à la concurrence au Real Madrid Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé est habitué à jouer tous les matchs. Et ce n’est pas au Real Madrid que cela changera. Le natif de Bondy laisse peu de marge pour la rotation. Les Merengue auraient ainsi jugé qu’il était inutile d’avoir deux autres attaquants derrière la star de 27 ans sur le banc. Endrick en a ainsi fait les frais. Peu utilisé en première partie de saison, le Brésilien a vite compris qu’il valait mieux partir pour se relancer ailleurs. Son choix s’est donc porté vers l’OL. Et ses premières prestations ont été remarquables.