«Son contrat en or n’arrive pas» : Ousmane Dembélé «fait la tête» au PSG ?

Pierrick Levallet

Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, Ousmane Dembélé serait actuellement en pleines négociations avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. Seulement, les exigences de l’international français seraient bien trop importantes comparé à ce que le club de la capitale est prêt à lui offrir. Et cela pourrait avoir un lien avec son niveau de jeu moins convaincant cette saison.

Ousmane Dembélé a basculé dans une nouvelle dimension en septembre dernier après son sacre au Ballon d’Or. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’international français a également remporté le trophée FIFA The Best. Les dirigeants parisiens n’ont donc pas perdu de temps et ont entamé les négociations avec l’attaquant de 28 ans pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028.

Ousmane Dembélé et le PSG : Négociations bloquées pour sa prolongation ? Seulement, le dossier serait au point mort pour le moment. Les exigences salariales d’Ousmane Dembélé seraient bien trop importantes comparé à ce que le PSG est prêt à lui offrir. Et pour le moment, les deux parties ne semblent pas enclin à bouger de leurs positions. Par ailleurs, l’attaquant de 28 ans affiche un niveau de jeu moins convaincant que la saison passée. Et cela pourrait avoir un lien avec les négociations qui n’avancent pas pour sa prolongation.