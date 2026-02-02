100 000€ sur la table, Ousmane Dembélé attendu en Afrique

Pierrick Levallet

Après avoir remporté le Ballon d’Or 2025 et le trophée FIFA The Best, Ousmane Dembélé a acquis une toute nouvelle notoriété. Le joueur vedette du PSG a basculé dans une nouvelle dimension. L’attaquant de 28 ans dispose désormais d’une influence mondiale. Et il entendrait l’utiliser pour mettre en place de nouveaux projets en Afrique.

Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a remporté le Ballon d’Or 2025 et le trophée FIFA The Best. L’international français a donc acquis une toute nouvelle notoriété dans le football. Le champion du monde 2018 entendrait notamment se servir de son influence pour développer de nouveaux projets... en Afrique !

«On a reçu son meilleur pote» : Documentaire inédit sur Ousmane Dembélé, il en rêve https://t.co/eTyRoMDlYZ — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Ousmane Dembélé prépare des projets en Afrique D’après les informations du journaliste Lassana Camara, Ousmane Dembélé aurait fait un don de 100 000€ à son village d’origine, Wali Djantang en Mauritanie. Selon des notables locaux, la somme aurait été remise par son oncle Sileye Dembélé. Le joueur du PSG serait également attendu dans le pays pour des projets d’envergure à Nouakchott. Il aurait même promis sa visite sur invitation du président de la FFRIM, Ahmed Yahya et au nom des hautes autorités de Mauritanie.