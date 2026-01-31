Ousmane Dembélé : Les exigences qui posent «problème» au PSG pour le prolonger

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines déjà, le PSG négocie avec Ousmane Dembélé pour une éventuelle prolongation de contrat. Le club de la capitale aimerait étendre l’engagement du Ballon d’Or 2025 au-delà de juin 2028. Seulement, les exigences de l’attaquant de 28 ans poseraient un véritable problème aux dirigeants parisiens sur ce dossier.

Ousmane Dembélé a changé de statut et de dimension par la même occasion il y a quelques mois. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 et s’est également vu le trophée FIFA The Best lui être attribué. Le club de la capitale aimerait donc étendre l’engagement de l’international français au-delà de juin 2028, date à laquelle son contrat actuel expire. Le natif de Vernon est un élément important de Luis Enrique dans le vestiaire, et la direction des Rouge-et-Bleu le sait bien.

«Regarde-nous…», le souvenir ému de Mbappé avec Dembélé en équipe de France ! https://t.co/ndyqG7jq57 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

Le PSG veut prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé Le PSG aurait donc entamé les négociations avec Ousmane Dembélé autour d’un potentiel nouveau bail. Seulement, aucun accord n’a été trouvé jusqu’à présent. La dernière proposition des dirigeants parisiens ne conviendrait pas vraiment au champion du monde 2018. Il faut dire que l’ancien du FC Barcelone aurait fixé la barre plutôt haut concernant ses exigences. Et cela causerait quelques ennuis au PSG sur ce dossier.