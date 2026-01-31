Un grand nom au Paris FC : L'information de Fabrizio Romano qui risque de faire parler

Pierrick Levallet

Le Paris FC joue déjà sa survie en Ligue 1 cette saison. Tout juste promu dans l’élite, le club de la capitale essaye de se maintenir parmi les meilleures équipes du pays. Les 14e du championnat de France entendraient donc se montrer plutôt actif sur le mercato dans ces dernières heures. Les Parisiens seraient d’ailleurs sur le point de mettre la main sur un grand nom cet hiver.

🚨🇫🇷 Exclusive story confirmed: Ciro Immobile, set to join Paris FC from Bologna!



Permanent deal and contract also accepted by Immobile, set for contract signing after medical.



Here we go. 🇮🇹 pic.twitter.com/g00QHIyAif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Le Paris FC va s'attacher les services de Ciro Immobile ! D’après les informations de Fabrizio Romano, Ciro Immobile serait sur le point de s’engager avec le Paris FC. Un accord aurait été trouvé avec le buteur italien, qui devrait signer son contrat après avoir passé sa visite médicale. Le journaliste italien a même donné son traditionnel « here we go ». L’Equipe ajoute que l’affaire devrait être réglée dans les prochaines heures, bien avant que le mercato ne ferme ses portes ce lundi à 20 heures. Même du haut de ses 35 ans, l’attaquant passé par la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore la Lazio reste un nom notable pour la Ligue 1.