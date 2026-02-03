Un «joueur majeur» viré de l’OM : «L’affaire» qui fait encore parler !

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, l’OM a pris une décision importante. Après une sérieuse polémique, le club phocéen a décidé de se séparer d’un des cadres du onze de Roberto De Zerbi. La formation marseillaise a alors cherché à le remplacer en recrutant sur le mercato. Mais visiblement, son absence se fait toujours sentir. Et le dossier fait encore parler.

«Tu ne remplaces pas Rabiot» Il faut dire que remplacer un joueur comme Adrien Rabiot n’est pas une chose aisée. L’international français a été transféré à l’AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe en début de saison. Et Ludovic Obraniak estime que l’OM ne s’est pas encore pleinement remis de son départ. « Ils ont mal recruté ? Oui. On sous-estime l’impact de l’affaire Rabiot, puisque tu as dû remodeler ton milieu de terrain en fin de mercato pour essayer de compenser le départ de ce joueur qui était majeur dans cette équipe. Ils ont essayé de trouver des profils qui peuvent être complémentaires, parce que tu ne remplaces pas Rabiot » a d’abord expliqué le consultant L’Equipe dans l’émission L’Equipe de Greg.