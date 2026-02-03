Première galère après son départ de l'OM : «Il n’est pas prêt»

Considéré comme l’un des jeunes à suivre lors de ses premières apparitions en Ligue 1, Robinio Vaz a déjà fait ses valises. L'attaquant de 18 ans a quitté l’Olympique de Marseille pour se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger dans sa jeune carrière, avec un transfert à l’AS Roma pour un total de 25M€ bonus compris.
Depuis des années, on reproche à Marseille de ne pas miser assez sur ses jeunes. La tendance semblait pouvoir changer avec la belle surprise de la première partie de saison, puisque Robinio Vaz a commencé à engranger toujours plus de temps de jeu à l’OM. Mais six mois après, le voilà déjà parti...
Vaz à la Roma pour 25€
C’est le gros coup par lequel l’OM a décidé de lancer un mercato hivernal qui a tardé à se mettre en marche. Après seulement une vingtaine de matchs en professionnel, Robinio Vaz a en effet rejoint l’AS Roma pour la modique somme de 25M€, bonus compris. Il rentre directement dans le Top 5 des meilleures ventes de l’histoire du club marseillais devant Frank Zambo Anguissa et son transfert à Fulham en 2018 (24,85M€) et juste derrière Elye Wahi, transféré à Francfort en 2026 pour 26M€.
« Il y a des jeunes comme Venturino et Vaz qui représentent l'avenir, mais pour le moment ils ne sont pas prêts »
Pour le moment, la Serie A ne semble toutefois pas réussir à Robinio Vaz et les derniers mots de son nouvel entraineur à l’AS Roma ne poussent pas vraiment à l’optimisme, pour son avenir au club. « Je sais bien qu'il n'est jamais facile de faire des affaires pendant le mercato hivernal » a déclaré Gian Piero Gasperini, au micro de DAZN. « Il y a des jeunes comme Venturino et Vaz qui représentent l'avenir, mais pour le moment ils ne sont pas prêts. Nous estimons que pour l’instant, ils ne sont pas prêts à jouer un rôle important ».