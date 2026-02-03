Première galère après son départ de l'OM : «Il n’est pas prêt»

Axel Cornic

Considéré comme l’un des jeunes à suivre lors de ses premières apparitions en Ligue 1, Robinio Vaz a déjà fait ses valises. L'attaquant de 18 ans a quitté l’Olympique de Marseille pour se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger dans sa jeune carrière, avec un transfert à l’AS Roma pour un total de 25M€ bonus compris.

Depuis des années, on reproche à Marseille de ne pas miser assez sur ses jeunes. La tendance semblait pouvoir changer avec la belle surprise de la première partie de saison, puisque Robinio Vaz a commencé à engranger toujours plus de temps de jeu à l’OM. Mais six mois après, le voilà déjà parti...

Un joueur de l’OM comparé à Wembanyama : Les sportifs réduits au silence ? https://t.co/YOLsU0nKj7 — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

Vaz à la Roma pour 25€ C’est le gros coup par lequel l’OM a décidé de lancer un mercato hivernal qui a tardé à se mettre en marche. Après seulement une vingtaine de matchs en professionnel, Robinio Vaz a en effet rejoint l’AS Roma pour la modique somme de 25M€, bonus compris. Il rentre directement dans le Top 5 des meilleures ventes de l’histoire du club marseillais devant Frank Zambo Anguissa et son transfert à Fulham en 2018 (24,85M€) et juste derrière Elye Wahi, transféré à Francfort en 2026 pour 26M€.