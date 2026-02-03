Le salaire «totalement délirant» que réclamerait Ousmane Dembélé au PSG, «c’est fini ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les discussions ont débuté entre le PSG et Ousmane Dembélé au sujet d’une prolongation, le bail de l’international français s’achevant à l’été 2028. Mais pour l’heure, les exigences du joueur et de son entourage seraient trop élevées, alors que la formation parisienne a revu sa politique salariale depuis le départ de Kylian Mbappé.

Tous les ingrédients sont réunis au PSG pour un futur feuilleton Dembélé. Grand artisan de la dernière saison historique du club de la capitale, lui permettant de remporter le Ballon d’Or, l’international français a débuté les discussions avec ses dirigeants en vue d’une possible prolongation, assortie d’une revalorisation salariale que le PSG est prêt à lui accorder, en fixant des limites. Problème, les exigences d’Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028, seraient trop hautes selon plusieurs sources. De quoi plomber sa saison ?

« Reviens au football et tu pourras aller prendre ton argent où tu veux après ailleurs » Il n’a échappé à personne que l’international français se montre moins en réussite cette saison, ce qui pourrait avoir un lien avec l’incertitude autour de sa situation contractuelle. « Pour moi, il y a un vrai problème Ousmane Dembélé, et je pense, c’est un avis perso, que la prolongation de contrat qui ne vient pas est un véritable problème et qu’on va se le trimballer jusqu’à la fin de l’année », estime Bruno Salomon sur France Bleu. « De toute façon, Paris n’acceptera pas les conditions qu’il souhaite, c'est-à-dire un truc totalement délirant qui nous ferait revenir à des époques de Mbappé, Neymar ou Messi, c’est fini ça, poursuit le journaliste. Donc joue au foot, putain. Reviens au football et tu pourras aller prendre ton argent où tu veux après ailleurs, mais joue au foot ».