Accord trouvé : Un départ de dernière minute à l’OM ?

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal touche à sa fin. Et l’OM est encore en train de s’activer pour boucler un dernier départ. Après Robinio Vaz à l’AS Roma, le club phocéen devrait se séparer d’un autre joueur au cours des prochaines heures. Un accord aurait même été trouvé pour finaliser ce transfert de dernière minute.

L’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato hivernal. Le club phocéen a mis la main sur Quinten Timber et Ethan Nwaneri pour offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Dans le sens des départs aussi, les dirigeants marseillais n’ont pas chômé. Après Robinio Vaz à l’AS Roma, Darryl Bakola et Ulisses Garcia devraient prendre la direction de Sassuolo. Et les pensionnaires de la Ligue 1 devraient boucler un autre départ de dernière minute.

Crise à l'OM : Réunion d'urgence à Marseille ! https://t.co/9UTjdE4OlJ — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

L'OM se débarrasse d'un autre joueur avant la fin du mercato D’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM aurait trouvé un accord avec Brighton pour le retour de Matt O’Riley. Prêté par le club de Premier League, le milieu de terrain danois n’a pas réussi à convaincre son monde sur la Canebière. Après 25 matchs à l'OM (pour 1 but et 6 passes décisives), le natif de Londres va retrouver l'Angleterre. L’équipe anglaise serait d’ailleurs ravie de récupérer le joueur de 25 ans, qui apportera du renfort à l’entraîneur Fabian Hürzeler. Matt O’Riley ne devrait donc pas poursuivre la saison dans le championnat de France.