Transfert à l'OM : De Zerbi lui dit ses quatre vérités à l'entraînement, c'est terminé ?

Il fallait rebondir après la désillusion vécue en terres belges quelques jours plus tôt. Sur la pelouse du Paris FC, l'OM avait presque tout bien fait, mais s'est écroulé dans les ultimes instants de cette 20ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ont mis l'Olympique de Marseille en situation d'échec (2-2), engendrant quelques heures plus tard une colère noire de Roberto De Zerbi envers un joueur du club au destin de plus en plus obscur dans la cité phocéenne.

Une semaine noire pour l'OM. Il ne manquait qu'un tout petit point à l'équipe de Roberto De Zerbi pour assurer à coup sûr son billet pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mission ratée à Bruges puisque le navire marseillais a totalement coulé face au Club Brugge (3-0). Ailleurs, de par sa différence de buts plus favorable, le Benfica Lisbonne a chipé la 24ème place de la saison régulière à l'Olympique de Marseille, éliminant de ce fait l'institution phocéenne de la C1.

🔙 Qui s'en rappelle ? C'était il y a 1 jour, jour pour jour.



L'OM était éliminé de la Ligue des Champions sur un but du gardien de Benfica à la 96e minute. 🤯 pic.twitter.com/inoGe9iRua — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) January 29, 2026

L'OM tenu en échec par le Paris FC 72 heures après la déroute, l'OM se présentait à Jean Bouin avec la volonté de repartir de l'avant en Ligue 1. Tout se déroulait à la perfection pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont surclassé le Paris FC sur la pelouse du club parisien. Mais la machine marseillaise s'est enrayée dans les 10 dernières minutes de la partie. Amir Murillo est entré en jeu à la 80ème minute sur la pelouse du Paris FC samedi avec Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Dès lors, l'OM a encaissé deux buts lors de cette fin de match : score final 2 buts partout.