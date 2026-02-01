Transfert à l'OM : De Zerbi lui dit ses quatre vérités à l'entraînement, c'est terminé ?

Il fallait rebondir après la désillusion vécue en terres belges quelques jours plus tôt. Sur la pelouse du Paris FC, l'OM avait presque tout bien fait, mais s'est écroulé dans les ultimes instants de cette 20ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ont mis l'Olympique de Marseille en situation d'échec (2-2), engendrant quelques heures plus tard une colère noire de Roberto De Zerbi envers un joueur du club au destin de plus en plus obscur dans la cité phocéenne.
Une semaine noire pour l'OM. Il ne manquait qu'un tout petit point à l'équipe de Roberto De Zerbi pour assurer à coup sûr son billet pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mission ratée à Bruges puisque le navire marseillais a totalement coulé face au Club Brugge (3-0). Ailleurs, de par sa différence de buts plus favorable, le Benfica Lisbonne a chipé la 24ème place de la saison régulière à l'Olympique de Marseille, éliminant de ce fait l'institution phocéenne de la C1.
L'OM tenu en échec par le Paris FC
72 heures après la déroute, l'OM se présentait à Jean Bouin avec la volonté de repartir de l'avant en Ligue 1. Tout se déroulait à la perfection pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont surclassé le Paris FC sur la pelouse du club parisien. Mais la machine marseillaise s'est enrayée dans les 10 dernières minutes de la partie. Amir Murillo est entré en jeu à la 80ème minute sur la pelouse du Paris FC samedi avec Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Dès lors, l'OM a encaissé deux buts lors de cette fin de match : score final 2 buts partout.
Roberto De Zerbi règle ses comptes avec Murillo, départ escompté avant la fin du mercato ?
Une incapacité à conserver le résultat qui aurait particulièrement fait enrager De Zerbi ce dimanche. La Provence révèle qu'au cours de la séance d'entraînement du jour qui s'est déroulée à la Commanderie, le coach italien aurait communiqué tout le mal qu'il pensait d'Amir Murillo qui serait l'unique coupable sur plusieurs situations de buts encaissés par l'OM. Pire, le Panaméen aurait été rétrogradé avec l'équipe réserve dans la foulée et serait même incité à aller voir ailleurs avant la fermeture du mercato d'hiver ce lundi 2 février au soir. Le coup de tonnerre...