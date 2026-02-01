Ils font grève pour le transfert de Benzema ?

Pierrick Levallet

Et si Karim Benzema quittait Al-Ittihad ? Arrivé en Arabie Saoudite lors de l’été 2023, l’ancien attaquant du Real Madrid n’a pas été satisfait par la récente offre de prolongation de son club. L’ex-international français fait ainsi l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Et cela n’a pas manqué de provoquer une grève.

Après la fin de son contrat au Real Madrid, Karim Benzema a suivi Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le Portugais s'est engagé à Al-Nassr. Et quelques mois plus tard, le Ballon d’Or 2022 a signé à Al-Ittihad lors de l’été 2023. Mais ces derniers jours, l’ancien international français a fait l’objet de certaines rumeurs concernant son avenir. L’attaquant de 38 ans n’a pas été satisfait par la récente offre de prolongation du club saoudien, jugée insultante par le joueur et son entourage alors que son contrat expire en juin prochain.

Une grève des supporters d'Al-Ittihad face au cas Benzema ? Karim Benzema a en effet été annoncé du côté d’Al-Hilal, ou encore en Europe avec la Juventus. Et les supporters sont visiblement mécontents de la situation. Les fans du club saoudien auraient totalement boycotté le match contre Al-Najmah afin de montrer leur colère. Entre les mauvaises prestations et le cas Karim Benzema, les supporters d’Al-Ittihad en aurait assez.