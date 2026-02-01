Karim Benzema bloqué en Arabie saoudite ?

En Arabie saoudite, l'horloge tourne pour Karim Benzema. Certes, son bail envers Al-Ittihad prendra fin le 30 juin prochain. Mais il est surtout question d'une urgence au vu de la fermeture imminente du mercato d'hiver. Alors que le nom de l'attaquant français est lié à plusieurs clubs, on en saurait un peu plus sur le dénouement du feuilleton autour de son avenir, un obstacle de taille se mettrait sur sa route. Explications...
A cinq mois de l'expiration de son contrat à Al-Ittihad, Karim Benzema est au cœur des rumeurs de transferts ces dernières heures. La faute à son refus de jouer contre Al-Fateh cette semaine en raison de la nouvelle proposition de contrat de son club qu'il juge clairement insuffisante. Et maintenant ? Ayant rejoint Al-Ittihad et la Saudi Pro League à l'été 2023, Benzema est annoncé sur le départ.
La Juventus approche Karim Benzema, il refuse ?
Mais pour aller où ? Il a été question d'un potentiel retour en Europe et notamment du côté de la Juventus en raison d'une volonté de sa part de mettre toutes les chances de son côté pour participer à la prochaine Coupe du monde en Amérique du nord. C'est en effet l'information communiquée par Sacha Tavolieri. Le journaliste ferait cependant fausse route si l'on se fie à Foot Mercato. Malgré la tendance d'une signature dans un club européen, Benzema aurait déjà refusé la proposition de la Juve il y a plusieurs jours de cela . L'heure serait plutôt à un transfert d'un club de l'Arabie saoudite à un autre, d'Al-Ittihad à... Al-Hilal ?
Le PIF, décideur de l'avenir de Benzema, n'a rien validé
Signer à Al-Hilal avec Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez ou encore Darwin Nunez intéresserait tout particulièrement Karim Benzema. Une entrevue entre l'entourage du joueur et Al-Ittihad serait au programme, mais rien ne serait en passe d'être bouclé pour le moment. Pour la simple et bonne raison que Karim Benzema n'aurait pas le dernier mot concernant son avenir, le PIF, fonds public d'investissement d'Arabie saoudite serait l'unique décideur de l'avenir de Benzema. Et à l'instant T, le feu vert n'aurait pas été donné...