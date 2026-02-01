Karim Benzema bloqué en Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Arabie saoudite, l'horloge tourne pour Karim Benzema. Certes, son bail envers Al-Ittihad prendra fin le 30 juin prochain. Mais il est surtout question d'une urgence au vu de la fermeture imminente du mercato d'hiver. Alors que le nom de l'attaquant français est lié à plusieurs clubs, on en saurait un peu plus sur le dénouement du feuilleton autour de son avenir, un obstacle de taille se mettrait sur sa route. Explications...

A cinq mois de l'expiration de son contrat à Al-Ittihad, Karim Benzema est au cœur des rumeurs de transferts ces dernières heures. La faute à son refus de jouer contre Al-Fateh cette semaine en raison de la nouvelle proposition de contrat de son club qu'il juge clairement insuffisante. Et maintenant ? Ayant rejoint Al-Ittihad et la Saudi Pro League à l'été 2023, Benzema est annoncé sur le départ.

🇪🇸💫 16 years ago today, Guti produced this incredible assist for Benzema. 🤯 pic.twitter.com/Yv1jOxunLB — EuroFoot (@eurofootcom) January 30, 2026

La Juventus approche Karim Benzema, il refuse ? Mais pour aller où ? Il a été question d'un potentiel retour en Europe et notamment du côté de la Juventus en raison d'une volonté de sa part de mettre toutes les chances de son côté pour participer à la prochaine Coupe du monde en Amérique du nord. C'est en effet l'information communiquée par Sacha Tavolieri. Le journaliste ferait cependant fausse route si l'on se fie à Foot Mercato. Malgré la tendance d'une signature dans un club européen, Benzema aurait déjà refusé la proposition de la Juve il y a plusieurs jours de cela . L'heure serait plutôt à un transfert d'un club de l'Arabie saoudite à un autre, d'Al-Ittihad à... Al-Hilal ?