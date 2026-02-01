Karim Benzema de retour en Europe ? Une réunion décisive est annoncée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2023, Karim Benzema évolue en Arabie Saoudite. Le Ballon d’Or 2022 avait rejoint Al-Ittihad après avoir écrit la légende du côté du Real Madrid. Mais alors qu’un potentiel retour en Europe est évoqué du côté de l’attaquant français, une réunion décisive va prochainement avoir lieu entre « KB9 » et ses dirigeants afin d’évoquer son avenir dans le Moyen-Orient. Explications.

Objectif Coupe du monde pour Karim Benzema ? Plus sélectionné avec l’équipe de France depuis l’épisode de la Coupe du monde 2022, l’attaquant légendaire de 38 ans ne cache pas ses ambitions. Fin décembre, il confiait au journal l’Equipe qu’il serait dur de refuser l’appel de la sélection à l’approche du mondial. « Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : "est-ce qu’on peut me prendre…" Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête », confiait-il.

Benzema veut revenir en Europe A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema n’exclurait pas du tout de revenir en Europe ! Reste à savoir quel club pourrait se lancer sur ce dossier important, alors que selon le journaliste, le Français aimerait pouvoir trouver un projet lui conférant un contrat jusqu’en juin 2027. Quitter l’Arabie Saoudite pour retrouver les pelouses européennes serait actuellement la priorité du Ballon d’Or 2022, alors qu’en Italie, la Juventus garde un œil attentif sur sa situation.