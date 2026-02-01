Mercato : Les deux priorités de Karim Benzema ont fuité

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema est actuellement en conflit avec la direction du club saoudien. Le départ semble inévitable pour lui et des solutions commencent déjà à être envisagées. En effet l'attaquant français a reçu une offre pas du tout intéressante de prolongation et semble avoir compris que sa direction ne s'intéresse plus à lui. Il pourrait ne pas aller au bout de son contrat le liant à Al-Ittihad jusqu'en juin 2026.

Absent du dernier match avec Al-Ittihad, Karim Benzema est sur le départ. Si Al-Hilal est déjà sur le coup et a sondé l'autre club saoudien pour un éventuel recrutement, l'attaquant français a déjà les idées claires concernant son avenir. A 38 ans, le Ballon d'Or 2022 semble encore être en mesure de performer et un retour en Europe semble être envisageable pour lui. C'est en tout cas ce qu'il souhaite pour la suite de sa carrière.

Contrat inédit pour Karim Benzema : La proposition qui va provoquer son transfert ? https://t.co/v6XiEE6JOZ — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Karim Benzema bientôt de retour en Europe ? D'après les informations du journaliste Sacha Tavolieri sur X, qui dévoilait déjà l'intérêt d'Al-Hilal pour le joueur français, Karim Benzema a clairement un œil sur l'Europe pour y faire son grand retour. Il s'attend d'ailleurs à un contrat le liant à un club français de préférence jusqu'en 2027. Ces derniers mois, Benzema a fait comprendre qu'il n'avait pas totalement fait une croix sur la Coupe du monde 2026. Reste à savoir maintenant quel club se lancera sur le dossier.