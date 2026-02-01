Qui est le GOAT : Lizarazu se positionne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années les débats sont houleux au moment de désigner le meilleur joueur de l'histoire. L'époque récente dominée par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a rebattu les cartes et pour Bixente Lizarazu, il est difficile de dégager un nom clair en comparant les époques. Le champion du monde 1998 a tout de même donné sa réponse.

Au cours de sa carrière longue de 18 ans, Bixente Lizarazu a eu le temps de voir passer de nombreux joueurs. L'ancien défenseur de 56 ans continue bien sûr de suivre avec attention tout ce qui se passe pour ses activités de consultant et a donné son avis concernant le meilleur joueur de l'histoire. Le champion du monde 1998 a fini par trancher entre ses idoles de jeunesse et les générations plus actuelles.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Il a joué avec les deux et révèle qui est le meilleur ! https://t.co/OK2PEO3yPa — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

Bixente Lizarazu au soutien de Zinédine Zidane Interrogé à propos de ce débat du GOAT, Bixente Lizarazu a d'abord confié ses préférences. « Qui est le plus grand joueur de l'histoire du football ? Moi, j'ai plusieurs lectures. Le mythe pour moi, ce sont Pelé et Maradona, avec une préférence pour Pelé, parce que ce sont les premières images que j'ai vues et je crois qu'il a inspiré beaucoup de monde. Après, pour l'affectif et parce que j'ai joué avec lui, c'est Zizou » répond-il dans Téléfoot au sujet de son ancien coéquipier.