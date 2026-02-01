Mbappé demande la même chose que Zidane, «il m'a pris pour un fou»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane est une légende et a fait rêver Kylian Mbappé pendant sa jeunesse avant que le gamin de Bondy ne tombe en adoration de Cristiano Ronaldo. L'actuelle star du Real Madrid a avoué avoir été si fan de Zidane qu'elle a été prête à lui ressembler comme deux gouttes d'eau au point de choquer son entourage. Explications.

Zinedine Zidane était présent lors de la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu à la mi-juillet 2024. Dans un stade plein à craquer, le Real Madrid présentait sa recrue tant attendue et chassée depuis plusieurs années par le président Florentino Pérez. Aux premières loges devant la scène, Zidane applaudissait, souriait sachant sans doute au fond de lui qu'il allait bientôt avoir Mbappé sous ses ordres... en équipe de France !

Clique x Kylian Mbappé : depuis son ancienne classe à Bondy, le nouveau joueur du PSG évoque ses sacrifices, son enfance, Zidane et Neymar.. pic.twitter.com/oBYTnMGciX — #CLIQUE, le dimanche à 12h45, en clair sur CANAL+ (@clique) September 11, 2017

«Est-ce que c'est vrai que tu es allé demander au coiffeur la coupe de Zidane ?» Les discussions entre la Fédération française de football et Zinedine Zidane ont déjà été entamées si l'on se fie aux informations circulant dans les médias ces derniers temps dans l'optique de la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Après quoi, l'actuel capitaine des Bleus qu'est Mbappé pourrait évoluer sous les ordres de son idole de jeunesse. Un constat qu'il n'a certainement pas nié au cours d'une interview avec Mouloud Achour pour Clique datant de septembre 2017, quelques semaines après sa signature au PSG pour 180M€. « Quand tu étais petit, ton idole c'était Zidane, est-ce que c'est vrai que tu es allé demander au coiffeur la coupe de Zidane ? », a lancé le présentateur de Clique le sourire aux lèvres.