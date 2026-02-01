Mbappé demande la même chose que Zidane, «il m'a pris pour un fou»

Au Real Madrid, Zinedine Zidane est une légende et a fait rêver Kylian Mbappé pendant sa jeunesse avant que le gamin de Bondy ne tombe en adoration de Cristiano Ronaldo. L'actuelle star du Real Madrid a avoué avoir été si fan de Zidane qu'elle a été prête à lui ressembler comme deux gouttes d'eau au point de choquer son entourage. Explications.
Zinedine Zidane était présent lors de la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu à la mi-juillet 2024. Dans un stade plein à craquer, le Real Madrid présentait sa recrue tant attendue et chassée depuis plusieurs années par le président Florentino Pérez. Aux premières loges devant la scène, Zidane applaudissait, souriait sachant sans doute au fond de lui qu'il allait bientôt avoir Mbappé sous ses ordres... en équipe de France !
«Est-ce que c'est vrai que tu es allé demander au coiffeur la coupe de Zidane ?»
Les discussions entre la Fédération française de football et Zinedine Zidane ont déjà été entamées si l'on se fie aux informations circulant dans les médias ces derniers temps dans l'optique de la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Après quoi, l'actuel capitaine des Bleus qu'est Mbappé pourrait évoluer sous les ordres de son idole de jeunesse. Un constat qu'il n'a certainement pas nié au cours d'une interview avec Mouloud Achour pour Clique datant de septembre 2017, quelques semaines après sa signature au PSG pour 180M€. « Quand tu étais petit, ton idole c'était Zidane, est-ce que c'est vrai que tu es allé demander au coiffeur la coupe de Zidane ? », a lancé le présentateur de Clique le sourire aux lèvres.
«Quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui !»
Kylian Mbappé, insouciant et pas au courant de la réalité capillaire de Zinedine Zidane à l'époque, a demandé à son coiffeur de lui faire la même coiffure que son idole de toujours afin de lui ressembler comme tout fan invétéré. « Oui, à cette époque je ne captais pas, j'étais un peu dans mon monde... Ce qui fait que vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Parce que quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui ! S'il mange des épinards, alors qu'un enfant déteste les épinards, il va manger des épinards quand même. Je voulais tout faire et je ne savais vraiment pas que c'était la calvitie. J'ai demandé à faire un rond et le coiffeur m'a pris pour un fou... ». Kylian Mbappé a compris plus tard son erreur non sans humour.