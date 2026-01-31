Kylian Mbappé : «L’amende de 50M€» qui a changé sa carrière

De l’AS Bondy à l’AS Monaco en passant par l’INF Clairefontaine, voici le parcours assez direct de Kylian Mbappé au cours de sa formation. C’est au sein du club de la Principauté que celui qui allait devenir champion du monde a effectué ses premiers pas en tant que professionnel. Er il se trouve que Mbappé a reçu un petit coup de pouce du destin raconté par le conseiller spécial du président et directeur technique de l’époque.
Faisant aujourd’hui partie de la crème des attaquants et récemment adoubé par José Mourinho en personne, Kylian Mbappé a su marquer des buts partout où il est passé. Que ce soit au Real Madrid ou bien au PSG ou même à l’AS Monaco son club formateur. Lancé dans le grand bain par Leonardo Jardim en 2016, Mbappé a pu bénéficier d’une amende de 50M€ qui est allée dans son sens.
«En France, au début, on m'appelait « l'homme du trading»»
Conseiller spécial du président Vadim Vasilyev à l’AS Monaco à l’époque, Luis Campos s’est longuement attardé sur son travail de bâtisseur de l’équipe championne de France en 2016/2017 avec Kylian Mbappé notamment. « Ce fut mon premier contact avec ce qui allait bientôt devenir quelque chose de très important, le « fair-play financier ». Monaco venait d'acheter James Rodríguez, Falcao, Moutinho... Ils avaient investi beaucoup d'argent, nous devions compléter l'équipe avec d'autres joueurs sans faire faillite, ce qui nous a obligés à faire preuve d'une grande créativité. Cela n'a pas été facile, ce n'est jamais facile lors de la première et de la deuxième année d'un nouveau projet, car il faut changer les mentalités. En France, au début, on m'appelait « l'homme du trading », car ils avaient du mal à comprendre. Quand j'ai acheté Martial pour 5 millions et que l'année suivante, nous l'avons vendu pour 80 millions, ils se sont demandé : « Pourquoi vends-tu nos meilleurs joueurs ? ». Avec cet argent, j'achetais encore mieux l'année suivante ».
« Monaco avait reçu une amende de 50 millions pour non-paiement d'impôts. Cela m’a obligé à miser sur des jeunes du club comme Mbappé»
L’amende en question a incité Luis Campos à prendre un nouveau virage qui a fait le bonheur de Kylian Mbappé comme il l’a raconté à Marca. « L'argent était investi pour rendre l'équipe encore plus forte sans faire faillite, en respectant le « fair-play financier ». À l'époque, Monaco avait reçu une amende de 50 millions pour non-paiement d'impôts. Cela nous a beaucoup conditionnés, mais cela m'a aussi obligé à être plus créatif et à rechercher des joueurs comme Fabinho, qui venait de Madrid, ou à miser sur des jeunes du club comme Mbappé, ou à recruter Lemar, qui nous a coûté trois millions et qui était un joueur sensationnel, ou encore Bernardo Silva, qui était à Benfica et ne jouait pas. Cela nous a obligés à rechercher des jeunes de qualité, à trouver des entraîneurs compétents et adaptés au projet. Car un bon recrutement ne consiste pas seulement à rechercher les meilleurs joueurs. En tant que directeur sportif, j'ai fait du bon travail en trouvant de très bons entraîneurs pour les projets, comme Leo ».