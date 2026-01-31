Kylian Mbappé : «L’amende de 50M€» qui a changé sa carrière

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l’AS Bondy à l’AS Monaco en passant par l’INF Clairefontaine, voici le parcours assez direct de Kylian Mbappé au cours de sa formation. C’est au sein du club de la Principauté que celui qui allait devenir champion du monde a effectué ses premiers pas en tant que professionnel. Er il se trouve que Mbappé a reçu un petit coup de pouce du destin raconté par le conseiller spécial du président et directeur technique de l’époque.

Faisant aujourd’hui partie de la crème des attaquants et récemment adoubé par José Mourinho en personne, Kylian Mbappé a su marquer des buts partout où il est passé. Que ce soit au Real Madrid ou bien au PSG ou même à l’AS Monaco son club formateur. Lancé dans le grand bain par Leonardo Jardim en 2016, Mbappé a pu bénéficier d’une amende de 50M€ qui est allée dans son sens.

«En France, au début, on m'appelait « l'homme du trading»» Conseiller spécial du président Vadim Vasilyev à l’AS Monaco à l’époque, Luis Campos s’est longuement attardé sur son travail de bâtisseur de l’équipe championne de France en 2016/2017 avec Kylian Mbappé notamment. « Ce fut mon premier contact avec ce qui allait bientôt devenir quelque chose de très important, le « fair-play financier ». Monaco venait d'acheter James Rodríguez, Falcao, Moutinho... Ils avaient investi beaucoup d'argent, nous devions compléter l'équipe avec d'autres joueurs sans faire faillite, ce qui nous a obligés à faire preuve d'une grande créativité. Cela n'a pas été facile, ce n'est jamais facile lors de la première et de la deuxième année d'un nouveau projet, car il faut changer les mentalités. En France, au début, on m'appelait « l'homme du trading », car ils avaient du mal à comprendre. Quand j'ai acheté Martial pour 5 millions et que l'année suivante, nous l'avons vendu pour 80 millions, ils se sont demandé : « Pourquoi vends-tu nos meilleurs joueurs ? ». Avec cet argent, j'achetais encore mieux l'année suivante ».