Kylian Mbappé dans un grand club de Premier League, ses copains n’en reviennent pas !

La réputation de Kylian Mbappé n’est plus à faire. L’ancien du PSG est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs de la planète. La star du Real Madrid était d’ailleurs vue comme un jeune à fort potentiel pendant son enfance. Le capitaine de l’équipe de France a même eu la chance de faire un stage dans un club de Premier League lorsqu’il jouait encore à Bondy.
«J’étais très excité et tellement choqué»
Kylian Mbappé avait en effet pu s’entraîner avec les jeunes de Chelsea pendant quelques jours. Et ses amis de l’époque n’y croyaient pas. « Quand j’avais 11 ans, je suis allé à Londres pour m’entraîner quelques jours avec les équipes de jeunes de Chelsea. J’étais très excité et tellement choqué que je ne voulais même pas dire à mes copains du club où j’allais. Quand je suis rentré à la maison, mes copains m’ont vu et m’ont dit, “Kylian, tu étais où la semaine dernière ?”. J’ai répondu, “J’étais à Londres avec Chelsea.” Ils m’ont dit, “Pfff, non c’est impossible.” J’ai dit, “Non, je vous jure, j’ai même rencontré Drogba.” Ils m’ont dit, “Pfff, tu mens. Drogba ne rencontre pas des gamins de Bondy. C’est pas possible !” » a d’abord raconté Kylian Mbappé à The Players Tribune.
«C’est comme si j’étais allé sur une autre planète»
« Je n’avais pas de téléphone à cette époque donc j’ai demandé à mon père de me donner le sien et je leur ai montré les photos qu’on avait faites. C’est là qu’ils m’ont enfin cru. Mais la chose la plus importante c’est qu’ils n’étaient pas jaloux. Pas du tout. Ils étaient juste stupéfaits. Je n’oublierai jamais ce qu’ils m’ont dit. Je peux encore voir la scène dans ma tête parce que nous étions dans le vestiaire de l’AS Bondy pour nous préparer pour un match. Ils m’ont dit, “Kylian, tu peux nous emmener là-bas avec toi ?” C’est comme si j’étais allé sur une autre planète. J’ai dit, “Mais le stage est terminé maintenant, je suis désolé.” » a ensuite ajouté Kylian Mbappé, qui a ensuite fini par confirmer qu’il était un joueur plein de promesses à l’AS Monaco avant de rejoindre le PSG puis le Real Madrid.