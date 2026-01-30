Kylian Mbappé dans un grand club de Premier League, ses copains n’en reviennent pas !

Pierrick Levallet

La réputation de Kylian Mbappé n’est plus à faire. L’ancien du PSG est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs de la planète. La star du Real Madrid était d’ailleurs vue comme un jeune à fort potentiel pendant son enfance. Le capitaine de l’équipe de France a même eu la chance de faire un stage dans un club de Premier League lorsqu’il jouait encore à Bondy.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est reconnu dans le monde entier. L’ancien attaquant du PSG flambe sous les couleurs du Real Madrid et est considéré comme l’un des meilleurs de la planète. Lorsqu’il était plus jeune, le capitaine de l’équipe de France était déjà vu comme un joueur plein de potentiel. Le natif de Bondy a d’ailleurs eu la chance de faire un stage chez un cador de Premier League à l’époque.

Kylian Mbappé : Du PSG au Real Madrid, la statistique qui ne le met pas en valeur https://t.co/QTDmkkL4Tl — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

«J’étais très excité et tellement choqué» Kylian Mbappé avait en effet pu s’entraîner avec les jeunes de Chelsea pendant quelques jours. Et ses amis de l’époque n’y croyaient pas. « Quand j’avais 11 ans, je suis allé à Londres pour m’entraîner quelques jours avec les équipes de jeunes de Chelsea. J’étais très excité et tellement choqué que je ne voulais même pas dire à mes copains du club où j’allais. Quand je suis rentré à la maison, mes copains m’ont vu et m’ont dit, “Kylian, tu étais où la semaine dernière ?”. J’ai répondu, “J’étais à Londres avec Chelsea.” Ils m’ont dit, “Pfff, non c’est impossible.” J’ai dit, “Non, je vous jure, j’ai même rencontré Drogba.” Ils m’ont dit, “Pfff, tu mens. Drogba ne rencontre pas des gamins de Bondy. C’est pas possible !” » a d’abord raconté Kylian Mbappé à The Players Tribune.