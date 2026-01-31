«Une femme, un gros, un vieux pour remplacer le film érotique», les souvenirs 100% Foot d’Estelle Denis

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre 2005 et 2008, Estelle Denis a présenté l’émission 100% Foot sur M6, remplaçant alors les programmes érotiques jusqu’ici proposés par la Six. Un sacré pari réussi haut la main par la journaliste, aux côtés notamment de Pierre Ménès et Dominique Grimault. Celle qui officie désormais sur RMC en garde un grand souvenir.

Aujourd’hui, Estelle Denis est à la tête d’un talk-show d'opinions et de débats proposé chaque jour sur RMC et RMC Story : Estelle Midi. Mais avant d’évoquer les sujets d’actualité à la mi-journée avec sa bande, la journaliste de 49 ans parlait sport, notamment sur M6 avec une émission qui a véritablement lancé sa carrière, 100% Foot, qu’elle animait aux côtés, entre autres, de Pierre Ménès et Dominique Grimault, présents comme chroniqueurs.

« À la base tu mets une femme, un gros, un vieux… » Alors que l’émissions a fêté ses 20 ans, Estelle Denis garde un excellent souvenir de cette aventure qui tient une place particulière dans sa carrière. « À la base tu mets une femme, un gros, un vieux… Car c’était ça la base, faut quand même y aller. Et tu remplaces le film érotique sur M6, quand tu vois le concept comme ça, tu te dis ‘Faut voir…’, on n’avait pas d’images en plus », s’est remémorée la journaliste, invité des Nuits du Cazarre Enchaîné vendredi sur RMC.