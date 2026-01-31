«Une femme, un gros, un vieux pour remplacer le film érotique», les souvenirs 100% Foot d’Estelle Denis

Entre 2005 et 2008, Estelle Denis a présenté l’émission 100% Foot sur M6, remplaçant alors les programmes érotiques jusqu’ici proposés par la Six. Un sacré pari réussi haut la main par la journaliste, aux côtés notamment de Pierre Ménès et Dominique Grimault. Celle qui officie désormais sur RMC en garde un grand souvenir.
Aujourd’hui, Estelle Denis est à la tête d’un talk-show d'opinions et de débats proposé chaque jour sur RMC et RMC Story : Estelle Midi. Mais avant d’évoquer les sujets d’actualité à la mi-journée avec sa bande, la journaliste de 49 ans parlait sport, notamment sur M6 avec une émission qui a véritablement lancé sa carrière, 100% Foot, qu’elle animait aux côtés, entre autres, de Pierre Ménès et Dominique Grimault, présents comme chroniqueurs.
« À la base tu mets une femme, un gros, un vieux… »
Alors que l’émissions a fêté ses 20 ans, Estelle Denis garde un excellent souvenir de cette aventure qui tient une place particulière dans sa carrière. « À la base tu mets une femme, un gros, un vieux… Car c’était ça la base, faut quand même y aller. Et tu remplaces le film érotique sur M6, quand tu vois le concept comme ça, tu te dis ‘Faut voir…’, on n’avait pas d’images en plus », s’est remémorée la journaliste, invité des Nuits du Cazarre Enchaîné vendredi sur RMC.
« Pas une émission où on n’a pas terminé avec un fou rire »
Présente chaque dimanche à l’époque, Estelle Denis reconnaît avoir passé du bon temps entre 2005 et 2008 : « Franchement, il n’y a pas une émission où on n’a pas terminé avec un fou rire. » Une bonne ambiance communicative, permettant à M6 de réaliser un joli succès d’audience. « Nous avions réussi à faire plus d’audience, nous étions très contents. Je mettais beaucoup de décolletés, tout ça, s’était amusée en mai dernier Estelle Denis sur le plateau de "C Médiatique" sur France 5. J’étais un peu stressée lors de la première mais je suis assez vite détendue par la suite. Nous rigolions énormément. »