«Quelle connerie» : Cette sortie de Cristiano Ronaldo ne passe toujours pas, «c'est tellement ridicule»

A 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire trembler les filets. En 2023, le Portugais a décidé de rejoindre l'Arabie saoudite, un championnat en pleine émergence qui attire de grands joueurs qui ont brillé en Europe. Le joueur n'a pas hésité à souvent vanter les mérites de ce championnat, jusqu'à faire des comparaisons qui ont du mal à passer...
En investissant beaucoup d'argent pour le sport, l'Arabie saoudite a réussi à attirer de nombreux joueurs dans son championnat ces dernières années. Le royaume compte maintenant des joueurs en fin de carrière qui ont brillé sur les plus grands terrains du monde, à commencer par Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais en termes de niveau, Fahid Ben Khalfallah n'hésite pas à contredire les propos du Portugais, qui n'avait pas hésité à attaquer à plusieurs reprises la Ligue 1.
Cristiano Ronaldo, un salaire hors du commun
Ancienne légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fini par rejoindre Al-Nassr en 2023 dans un championnat peu reconnu. Le Portugais a été convaincu par les propositions financières très alléchantes, une caractéristique qui se retrouve souvent. « Tu vas prendre un gros chèque. La plupart des joueurs se disent qu’ils vont y aller pour un ou deux ans, qu’ils vont gagner plus en deux ans que lors de lors carrière. C’est un sacrifice. La plupart des joueurs réfléchissent comme ça sincèrement. Tu sais que tu vas gagner de très grosses sommes, tu ne gagnes pas ça dans une carrière de foot, ce n’est pas normal… Je le comprends. Moi j’ai refusé à l’époque, à mon niveau, les montants de l’Arabie saoudite, qui étaient déjà énormes, parce que j’avais fait un autre choix. Mais aujourd’hui c’est normal de vouloir y aller, parce que ce n’est pas évident quand tu entends les sommes proposées… » explique Fahid Ben Khalfallah, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, sur les ondes de RMC.
« Quand j’entends Cristiano Ronaldo dire que c’est meilleur que la Ligue 1, quelle connerie, c’est d’un ridicule... »
Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo avait été assez critique en affirmant que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1. Des critiques pas du tout validées par Fahid Ben Khalfallah qui a eu l'occasion de jouer à ce niveau pendant environ 6 saisons. « Quand tu as envie de jouer au plus haut niveau, tu ne vas en Arabie saoudite, c’est incomparable… Quand j’entends Cristiano Ronaldo dire que c’est meilleur que la Ligue 1, quelle connerie, c’est d’un ridicule… C’est tellement ridicule. C’est juste pour une question d’égo, se dire qu’il est dans un bon championnat. Non, l’Arabie saoudite… De toute façon, ce n’est pas évident d’y jouer, avec la chaleur, ce n’est pas pareil. Mais tu n’es pas dans le Top 15 des championnats en Europe… » poursuit-il.