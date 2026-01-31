«Quelle connerie» : Cette sortie de Cristiano Ronaldo ne passe toujours pas, «c'est tellement ridicule»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire trembler les filets. En 2023, le Portugais a décidé de rejoindre l'Arabie saoudite, un championnat en pleine émergence qui attire de grands joueurs qui ont brillé en Europe. Le joueur n'a pas hésité à souvent vanter les mérites de ce championnat, jusqu'à faire des comparaisons qui ont du mal à passer...

En investissant beaucoup d'argent pour le sport, l'Arabie saoudite a réussi à attirer de nombreux joueurs dans son championnat ces dernières années. Le royaume compte maintenant des joueurs en fin de carrière qui ont brillé sur les plus grands terrains du monde, à commencer par Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais en termes de niveau, Fahid Ben Khalfallah n'hésite pas à contredire les propos du Portugais, qui n'avait pas hésité à attaquer à plusieurs reprises la Ligue 1.

PSG - Transfert annulé : Le désistement qui a changé la carrière de Cristiano Ronaldo ! https://t.co/CUY3vwN0g8 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Cristiano Ronaldo, un salaire hors du commun Ancienne légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fini par rejoindre Al-Nassr en 2023 dans un championnat peu reconnu. Le Portugais a été convaincu par les propositions financières très alléchantes, une caractéristique qui se retrouve souvent. « Tu vas prendre un gros chèque. La plupart des joueurs se disent qu’ils vont y aller pour un ou deux ans, qu’ils vont gagner plus en deux ans que lors de lors carrière. C’est un sacrifice. La plupart des joueurs réfléchissent comme ça sincèrement. Tu sais que tu vas gagner de très grosses sommes, tu ne gagnes pas ça dans une carrière de foot, ce n’est pas normal… Je le comprends. Moi j’ai refusé à l’époque, à mon niveau, les montants de l’Arabie saoudite, qui étaient déjà énormes, parce que j’avais fait un autre choix. Mais aujourd’hui c’est normal de vouloir y aller, parce que ce n’est pas évident quand tu entends les sommes proposées… » explique Fahid Ben Khalfallah, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, sur les ondes de RMC.