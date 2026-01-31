Karim Benzema de retour en France ? L’improbable rumeur avant la Coupe du Monde !

Ayant quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad en 2023, Karim Benzema pourrait tenter une nouvelle aventure à 38 ans. Ayant récemment reçu une offre de prolongation de contrat dérisoire de la part du club saoudien, le Ballon d’Or 2022 envisage un départ… et un potentiel retour en France à quelques mois de la Coupe du monde ? Possible.
Désormais âgé de 38 ans, Karim Benzema semble proche de la fin de sa carrière. Néanmoins, toujours performant en Arabie Saoudite, l’attaquant français élu Ballon d’Or en 2022 a encore du jus à revendre. Récemment, « KB9 » aurait reçu une offre de prolongation de la part d’Al-Ittihad. Cependant, cette dernière ne comprenait même pas de salaire, seulement des droits à l’image. Une chose est sûre, Benzema semble désormais proche d’un départ du championnat saoudien.
Benzema pense à la Coupe du monde...
De quoi espérer un retour sur les pelouses européennes en vue de la Coupe du monde pour Benzema ? « Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : "est-ce qu’on peut me prendre…" Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête », confiait le Français au cours d’un entretien accordé à l’Equipe en décembre dernier.
...Et à un retour en Europe !
A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema ne se sent plus désiré en Arabie Saoudite, et se voit désormais persuadé que les dirigeants saoudiens cherchent à se débarrasser de lui. Le journaliste va plus loin, révélant que l’idée d’un retour en Europe à désormais quelques mois de la Coupe du monde est désormais bien encrée dans l’esprit du Ballon d’Or 2022. A suivre de près...