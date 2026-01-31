Karim Benzema de retour en France ? L’improbable rumeur avant la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad en 2023, Karim Benzema pourrait tenter une nouvelle aventure à 38 ans. Ayant récemment reçu une offre de prolongation de contrat dérisoire de la part du club saoudien, le Ballon d’Or 2022 envisage un départ… et un potentiel retour en France à quelques mois de la Coupe du monde ? Possible.

Désormais âgé de 38 ans, Karim Benzema semble proche de la fin de sa carrière. Néanmoins, toujours performant en Arabie Saoudite, l’attaquant français élu Ballon d’Or en 2022 a encore du jus à revendre. Récemment, « KB9 » aurait reçu une offre de prolongation de la part d’Al-Ittihad. Cependant, cette dernière ne comprenait même pas de salaire, seulement des droits à l’image. Une chose est sûre, Benzema semble désormais proche d’un départ du championnat saoudien.

🟡⚫️ Karim Benzema pourrait trouver un nouveau club avant la fin du mercato...



🇫🇷 Le Français estime ne plus être le bienvenu à Al-Ittihad et n’a pas disputé le dernier match après une offre de prolongation où la proposition concernait uniquement ses droits à l’image sans… pic.twitter.com/G0TGHNdOfd — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 30, 2026

Benzema pense à la Coupe du monde... De quoi espérer un retour sur les pelouses européennes en vue de la Coupe du monde pour Benzema ? « Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : "est-ce qu’on peut me prendre…" Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête », confiait le Français au cours d’un entretien accordé à l’Equipe en décembre dernier.