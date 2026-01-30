En pleine crise à l’OM, De Zerbi ne veut pas faire comme Luis Enrique au PSG !

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM s’est fait éliminer de la Ligue des champions à cause de la victoire 4-2 du Benfica contre le Real Madrid, mais surtout à cause de sa défaite 3-0 contre Bruges. Forcément pointé du doigt, Gerónimo Rulli devrait toutefois être titulaire samedi contre le Paris FC. Roberto De Zerbi n’est pas fan de l’alternance comme peut par exemple le faire Luis Enrique au PSG.

L’OM et la Ligue des champions, c’est terminé. Mercredi soir, le club phocéen n’a pas réussi à se qualifier pour les barrages, battu par Bruges 3-0. Les Marseillais auraient toutefois pu passer malgré cette lourde défaite, mais le quatrième but inscrit par le gardien de Benfica face au Real Madrid (4-2) a eu raison des espoirs de l’équipe de Roberto De Zerbi.

De Zerbi pointé du doigt Forcément, cette humiliation ne plaide pas en la faveur de Roberto De Zerbi. Dans la foulée de la défaite face à Bruges, certaines sources ont même affirmé que le technicien italien était sur le départ. Ce vendredi, il s’est présenté face à la presse et visiblement il compte bien rester à l’OM, et pour longtemps encore. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité. Ce n'est pas une question de passion, plutôt un sentiment d'impuissance parfois. J'aurais préféré faire un autre parcours, perdre d'une autre manière. Ce sont des défaites qui vous marquent, qui sont importantes, mais on a la force pour se relever, on l'a toujours fait. Il faut faire deux victoires, et je pense qu'on verra les choses différemment. »