Un autre Giroud trouvé par Didier Deschamps… à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s’est quasiment toujours appuyé sur Olivier Giroud, mais avait déjà déniché un profil similaire à celui du meilleur buteur de l’histoire des Bleus lors de ses années à l’OM. Un joueur qui évoluait sous ses ordres à l’époque s’était auto-proclamé le « Giroud de Deschamps ».

Arrivé en janvier 2009 en provenance du Shakhtar Donetsk, Brandao a quasiment tout gagné avec l’OM, lui qui a été sacré champion de France en 2010 et a remporté la Coupe de la Ligue à trois reprises (2010, 2011 et 2012). Des succès qu’il doit en partie à Didier Deschamps, l’entraîneur qui l’a le plus marqué lors de ses années à Marseille et sa carrière en générale.

«Le meilleur choix», Frank McCourt a trouvé la personne parfaite pour l’OM ? https://t.co/kZEJEqwRAz — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Il savait exactement comment nous orienter et il expliquait bien ce qu'il attendait de chacun de nous» « Le coach qui m’a le plus marqué ? Didier Deschamps. Il savait exactement comment nous orienter et il expliquait bien ce qu'il attendait de chacun de nous. Il savait aussi être exigeant pour qu'on progresse à chaque match, à chaque entraînement. Ça m'a marqué. J'ai envie de citer aussi (Christophe) Galtier. Lui, il est dans le dialogue, la compréhension du joueur. Il se met à la place de l'athlète pour le mettre dans les meilleures conditions, psychologiques et tactiques, le jour du match », confiait Brandao dans un entretien accordé à L’Équipe en 2019.