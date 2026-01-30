L’OM éliminé de la Ligue des champions : Cette belle somme d’argent qui échappe au club !

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM s’est ridiculisé en Ligue des champions. Le club phocéen s’est incliné 3-0 contre Bruges et a même été éliminé de la C1 à cause de la victoire 4-2 du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid. Une défaite et une élimination qui coûtent cher aux Marseillais, puisque cela va leur faire perdre une belle somme.

Dans quelques semaines, le PSG et l’AS Monaco s’affronteront en barrages de Ligue des champions pour une qualification en huitièmes de finale. Troisième club engagé en C1 cette saison, l’OM n’aura lui pas cette chance. Les Marseillais sont éliminés de la compétition à cause de leur défaite 3-0 contre Bruges lors de la dernière journée, combinée à la victoire 4-2 du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Une élimination qui coûte cher à l’OM Au final, l’OM aura donc fini à la 25ème place, aux portes des barrages pour la Ligue des champions. Une élimination qui pourrait laisser des traces puisque l’on évoque déjà un possible départ de Roberto De Zerbi, mais c’est surtout économiquement que cela va plomber les Marseillais. D’après les calculs de L’Équipe, en cas de victoire mercredi soir, le club phocéen aurait pu empocher 2,1M€ plus 1M€ en cas de qualification pour les play-offs. Une soirée qui aurait même pu rapporter entre 6,68 et 8,89M€ à la formation de Pablo Longoria selon son classement final en phase de ligue.