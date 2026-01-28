«Quand j'étais célibataire...» : Estelle Denis fait une confidence sur son passé

Amadou Diawara

Dans l'émission Estelle Midi, Estelle Denis (49 ans) a lancé un débat pour savoir qui devait payer lors d'un premier rendez-vous. Comme l'a confié la journaliste de RMC Sport il y a quelque jours, elle partage l'addition à une condition : lorsqu'elle sait qu'il ne va rien se passer après.

Présentatrice de l'émission Estelle Midi, Estelle Denis a lancé un débat sur les premiers rendez-vous il y a quelques jours. En effet, la journaliste de RMC Sport a demandé à ses invités qui devait payer l'addition. Lors d'un échange avec Daniel Riolo, Estelle Denis a même donné son avis sur la question.

«Qui doit payer l'addition ? L'homme, enfin s'il se passe quelque chose après» « Qui doit payer l'addition ? L'homme, enfin s'il se passe quelque chose après, sinon on partage », a lancé Estelle Denis. « Oh le calcul mercantique du corps. Olala Estelle, quand tu dis ça, on a l'impression que tu vends ton corps. J'imagine qu'il va se passer un truc, donc vas-y paye », a rétorqué Daniel Riolo, présent sur le plateau d'Estelle Midi pour ce débat sur les premiers rencards.