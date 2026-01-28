«Quand j'étais célibataire...» : Estelle Denis fait une confidence sur son passé

Dans l'émission Estelle Midi, Estelle Denis (49 ans) a lancé un débat pour savoir qui devait payer lors d'un premier rendez-vous. Comme l'a confié la journaliste de RMC Sport il y a quelque jours, elle partage l'addition à une condition : lorsqu'elle sait qu'il ne va rien se passer après.
Présentatrice de l'émission Estelle Midi, Estelle Denis a lancé un débat sur les premiers rendez-vous il y a quelques jours. En effet, la journaliste de RMC Sport a demandé à ses invités qui devait payer l'addition. Lors d'un échange avec Daniel Riolo, Estelle Denis a même donné son avis sur la question.
«Qui doit payer l'addition ? L'homme, enfin s'il se passe quelque chose après»
« Qui doit payer l'addition ? L'homme, enfin s'il se passe quelque chose après, sinon on partage », a lancé Estelle Denis. « Oh le calcul mercantique du corps. Olala Estelle, quand tu dis ça, on a l'impression que tu vends ton corps. J'imagine qu'il va se passer un truc, donc vas-y paye », a rétorqué Daniel Riolo, présent sur le plateau d'Estelle Midi pour ce débat sur les premiers rencards.
«Je ne laissais pas un garçon m'inviter si...»
« Quand j'étais célibataire, je ne laissais pas un garçon m'inviter si je savais qu'il n'allait rien se passer. Bah chacun chez soi quoi. Je n'ai pas du tout envie », a précisé Estelle Denis, avant que Daniel Riolo n'insiste : « Pardon, mais je ne sais pas pourquoi t'es énervée pour me reprendre. C'est exactement ce que j'avais dis ». « Quel rapport ? Je ne vends pas mon corps », a affirmé la journaliste de 49 ans. « Bien sur que si, c'est sous-entendu... bon, écoute... tout le monde a compris Estelle hein », a ajouté Daniel Riolo. Dans la foulée, Estelle Denis a conclu : « Mais je ne vais pas me faire inviter si derrière le garçon je vais le rembarrer ».