Estelle Denis et l’alcool : La punchline envoyée par Daniel Riolo !

Amadou Diawara

Invité sur le plateau d'Estelle Midi ce mardi, Daniel Riolo a été questionné par Estelle Denis sur les réseaux sociaux. D'après elle, le journaliste de RMC Sport n'est pas capable de s'en passer pendant un mois. De son côté, Daniel Riolo affirme qu'il peut le faire. Face à l'insistance d'Estelle Denis, il a lâché une punchline sur son alcoolémie.

Daniel Riolo était présent sur le plateau d'Estelle Midi ce mardi. Ayant lancé le thème des réseaux sociaux, Estelle Denis a posé une question au journaliste français. Alors que Daniel Riolo utilise beaucoup les réseaux sociaux, elle lui a demandé s'il était capable de s'en passer pendant un mois. S'il est convaincu de pouvoir réaliser un tel challenge, Estelle Denis est persuadée du contraire.

«Je n'y crois pas un instant, tu es sur les réseaux en permanence» « Daniel (Riolo), est-ce que tu serais capable de te passer des réseaux sociaux pendant un mois ? », a questionné Estelle Denis. « Oui je pense, bah oui », a répondu Daniel Riolo. « Daniel, je n'y crois pas un instant. Tu es sur les réseaux en permanence », a affirmé la présentatrice d'Estelle Midi. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le chroniqueur de l'After Foot. « Bah alors ne me demande pas si c'est toi qui as la réponse ».