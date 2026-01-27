Giovanni Castladi change de métier : L'avertissement de Jérôme Rothen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est devenu l'un des visages du journalisme de sport en France. Giovanni Castaldi a même changé de métier depuis le début de la saison puisqu'il a endossé la casquette d'éditorialiste pour Ligue1+, la chaîne de la Ligue. Un changement qui implique une nouvelle méthodologie de travail comme le souligne Jérôme Rothen.

Depuis quelques années, Giovanni Castaldi a gravi les échelons à la télévisions au point de s'imposer désormais comme l'un des visages du journalisme de sport en France. Après avoir fait ses premières apparitions sur Yahoo ! Foot, il va rejoindre Pascal Praud sur I-Télé (ex-CNews), mais sur La Chaîne L'EQUIPE qu'il va définitivement s'imposer. Chroniqueur, mais également animateur de L'EQUIPE du Soir en l'absence de l'incontournable Olivier Ménard, Giovanni Castaldi s'installe également sur RTL.

Rothen prévient Castaldi Mais l'été dernier, il a également débuté une nouvelle carrière en devenant éditorialiste pour Ligue1+, la chaîne de la LFP. Et pour Giovanni Castaldi, cela demande un temps d'adaptation concernant le ton à adapter comme l'explique Jérôme Rothen. « C'est une bonne chose, mais il ne doit pas être bridé. C'est normal d'adopter un ton différent, mais il ne faut pas se renier pour autant. Si tu es très critique sur la chaîne L'Équipe et que tu l'es moins sur Ligue 1+, les gens ne vont pas comprendre et diront "Castaldi, c'est une girouette". La Ligue doit lui laisser son esprit critique car le succès de sa chaîne passera aussi par Giovanni », confiait l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE en septembre dernier.